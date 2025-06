Izrael v nasledujúcich dňoch vyhostí francúzskych aktivistov z lode

Paríž 11. júna (TASR) - Izrael do konca týždňa vyhostí štyroch francúzskych aktivistov, ktorí boli súčasťou 12-člennej posádky humanitárnej lode Madleen snažiacej sa priviezť pomoc do Pásma Gazy. Skupinu aktivistov v pondelok zadržali izraelské ozbrojené sily, ktoré vykonávajú námornú blokádu palestínskej enklávy. O plánovanom vyhostení francúzskych občanov v stredu informoval francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Štyria Francúzi vrátane europoslankyne Rimy Hassanovej, ktorá je palestínskeho pôvodu, budú vyhostení vo štvrtok a v piatok, uviedol šéf francúzskej diplomacie na sieti X.



Izrael v súčasnosti zadržiava osem aktivistov. Zvyšní štyria vrátane dvoch francúzskych občanov a Švédky Grety Thunbergovej už boli deportovaní.



AFP medzičasom s odvolaním na ľudskoprávnu organizáciu Adalah zastupujúcu zadržaných aktivistov informovala, že Izrael umiestnil dvoch aktivistov do samoväzby.



„Izraelské orgány previezli dvoch dobrovoľníkov - brazílskeho dobrovoľníka Thiaga Ávilu a francúzsko-palestínsku členku Európskeho parlamentu Rimu Hassanovú - do samostatných väzenských zariadení, oddelene od ostatných, a umiestnili ich do samoväzby,“ uviedla Adalah.



Izraelské ministerstvo zahraničných vecí pre AFP uviedlo, že tieto správy preveruje.



Loď Madleen, ktorú prevádzkuje propalestínska koalícia Flotila slobody (FFC), sa plavila pod vlajkou Británie a 1. júna vyplávala z prístavného mesta Catania na talianskom ostrove Sicília. Cieľom bolo 9. júna dopraviť do Gazy symbolické množstvo pomoci pre civilistov a zvýšiť medzinárodné povedomie o tamojšej humanitárnej kríze spôsobenej blokovaním prísunu pomoci zo strany Izraela, ktorý tam už 20 mesiacov bojuje proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas.