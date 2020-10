Izrael v nedeľu spustí prvú fázu postupného uvoľňovania reštrikcií

Jeruzalem 17. októbra (TASR) - Izrael začne v nedeľu so zmierňovaním reštriktívnych opatrení, ktoré vláda prijala v septembri v snahe zastaviť prudký nárast nových prípadov nakazenia koronavírusom SARS-CoV-2. Obmedzenia by sa mali rušiť v niekoľkých fázach - postupne až do februára roku 2021.



Informoval o tom v sobotu izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý súčasne dodal, že "tentoraz (k uvoľňovaniu opatrení) pristúpime opatrne, v súlade s plánom stanoveným odborníkmi na ministerstve zdravotníctva".



Zmiernenie niektorých reštrikcií, ktoré v Izraeli platia od 18. septembra ako druhý tzv. lockdown v priebehu šiestich mesiacov, schválila vláda vo štvrtok. Podmienkou pre uvoľňovanie je, aby denne nepribudlo viac ako 2000 nových prípadov nakazenia koronavírusom SARS-CoV-2.



V piatok podľa oficiálnych údajov v Izraeli evidovali 1695 nových prípadov nákazy, čo je v porovnaní s koncom septembra významný pokles, keďže vtedy sa denné prírastky pohybovali okolo hranice 8000–9000 prípadov.



Netanjahu vo svojom sobotňajšom vyhlásení vyjadril presvedčenie, že "ak budú všetci dodržiavať pravidlá, bude to fungovať".



Izraelská vláda čelila veľkej kritike, keď sa koncom leta prudko zvýšili počty nakazených. Podľa mnohých odborníkov bol tento nárast dôsledkom príliš rýchleho uvoľnenia obmedzení schválených vládou na jar tohto roku, keď celý svet zažíval prvú vlnu pandémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2.



Jedným z kľúčových opatrení, ktoré sa má v nedeľu v Izraeli zrušiť, je zákaz pohybovať sa vo vzdialenosti viac ako jeden kilometer od domu. Toto pravidlo vyvolalo hnev časti Izraelčanov, ktorí tvrdili, že jeho cieľom bolo zastaviť protesty proti Netanjahuovi.



Od nedele sa majú znovu otvoriť materské školy, pláže i národné parky. Pre verejnosť bude znova prístupný aj Múr nárekov vo východnom Jeruzaleme - najposvätnejšie miesto pre židov.



Ľudia budú môcť navštíviť aj svojich priateľov alebo príbuzných, pokiaľ sa vnútri zhromaždí najviac 10 osôb. V exteriéri sú povolené zhromaždenia do 20 osôb.



V niektorých oblastiach Izraela však lockdown bude platiť najmenej do budúcej stredy - ide o regióny, ktoré sú hygienikmi pre vysoké počty nakazených označované ako "červené". Ide najmä o oblasti, kde žije ultraortodoxná židovská komunita.