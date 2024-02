Izrael tvrdí, že v Gaze zaistil podozrivých z októbrového útoku

Tel Aviv/Gaza 16. februára (TASR) - Izraelská armáda v piatok oznámila, že počas razie v Násirovej nemocnici v južnej časti Pásma Gazy zadržala viac ako 20 osôb, ktoré sú podozrivé z účasti na októbrovom bezprecedentnom útoku militantného hnutia Hamas na Izrael, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Izraelské "jednotky našli v nemocnici zbrane a zadržali desiatky podozrivých z terorizmu vrátane viac ako 20 teroristov, ktorí sa zúčastnili na masakre zo 7. októbra 2023," uviedla armáda vo vyhlásení.



Hamasom riadené ministerstvo zdravotníctva v Gaze predtým informovalo o štyroch pacientoch Násirovej nemocnice, ktorí zahynuli v dôsledku zastavenia dodávok kyslíka spôsobeného výpadkom elektriny.



V posledných dňoch prebiehajú v okolí nemocnice - jedného z posledných fungujúcich zdravotníckych zariadení v palestínskej enkláve - intenzívne boje.



Izraelská armáda vo štvrtok oznámila, že jej jednotky vstúpili do Násirovej nemocnice. Operácia bola spustená na základe "dôveryhodných informácií", že Hamas tam zadržiaval izraelských rukojemníkov a že v súčasnosti tam môžu byť ešte ukryté telá niektorých z nich.



Armáda neskôr spresnila, že dosiaľ nenašla žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali tieto informácie, na mieste sa však objavili "zbrane, granáty a mínometnú muníciu".



"Hamas donedávna využíva nemocnicu na odpaľovanie mínometných striel, a to aj počas útoku z minulého mesiaca, ako to odhalili radarové zábery," uviedla izraelská armáda.



AFP s odvolaním sa na nemenovaného svedka, ktorí v záujme svojej bezpečnosti odmietol zverejniť svoje meno, informovala, že izraelská armáda strieľala "na každého, kto sa vo vnútri nemocnice pohol".



Ministerstvo v Gaze tiež vyjadrilo obavy nad ďalšími šiestimi pacientmi na jednotke intenzívnej starostlivosti a tromi deťmi. Zodpovednosť za životy pacientov a personálu podľa ministerstva nesie izraelská armáda vzhľadom na to, že zdravotnícky komplex je pod jej plnou kontrolou.



Humanitárna organizácia Lekári bez hraníc opísala situáciu v Násirovej nemocnici ako chaotickú, pričom jeden jej zamestnanec je nezvestný a druhého zadržali izraelské sily.



Izraelská armáda prisľúbila, že urobí všetko pre to, aby Násirova nemocnica mohla aj naďalej fungovať a liečiť pacientov. Raziu vykonávajú jej jednotky osobitne cvičené na tento účel.