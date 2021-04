Izrael v odvete za raketový útok zasiahol ciele v Sýrii

Jeruzalem 22. apríla (TASR) - Izraelská armáda vo štvrtok nadránom zasiahla ciele v Sýrii. Išlo o odpoveď na raketu odpálenú na židovský štát zo sýrskeho územia, ktorá neďaleko izraelského jadrového reaktora Dimona v Negevskej púšti spustila varovné sirény oznamujúce raketový útok. S odvolaním sa na vyhlásenie izraelskej armády (IDF) o tom informovala agentúra DPA.



Podľa IDF bola zo sýrskeho územia vystrelená raketa zem-vzduch do oblasti Negevu na juhu Izraela. "V reakcii na to sme v Sýrii zasiahli batériu, z ktorej bola raketa vypálená, a tiež ďalšie batérie typu zem-vzduch," uviedla IDF v tvíte.



Varovné sirény spustila v severnej časti Negevskej púšte neďaleko jadrového reaktora Dimona sýrska protilietadlová strela vypálená na izraelské lietadlo počas jeho náletu na sýrske ciele na Golanských výšinách, informoval denník The Times of Israel s odvolaním sa na izraelskú armádu. Podľa IDF strela nemala v úmysle zasiahnuť jadrový reaktor v Dimone.



Po spustení sirén bolo počuť na mnohých miestach krajiny mohutné výbuchy. Z oblasti bezprostredne nehlásili škody ani obete na životoch.



Od vypuknutia občianskej vojny v Sýrii v roku 2011 Izrael opakovane útočí na ciele v Sýrii. Terčom týchto útokov sú často proiránske milície podporujúce v konflikte v Sýrii režim tamojšieho prezidenta Bašára Asada. Izrael chce týmto spôsobom potlačiť v Sýrii vojenský vplyv Iránu, ktorý vníma židovský štát ako svojho úhlavného nepriateľa.