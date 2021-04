Izrael v odvete za útoky z Gazy uzavrel Palestínčanom rybolovnú zónu

Na archívnej snímke Palestínčan sa bije s príslušníčkou izraelskej pohraničnej polície. Foto: TASR/AP

Jeruzalem 26. apríla (TASR) - Izrael v pondelok uzavrel rybolovnú zónu pri pobreží palestínskeho pásma Gazy. Stalo sa tak v reakcii na raketové útoky z Gazy, ktorým bol Izrael vystavený tri noci po sebe.Ako v pondelok konštatoval spravodajský portál The Times of Israel, izraelská armáda na rozdiel od iných prípadov upustila od náletov na ciele súvisiace s aktivitami radikálneho hnutia Hamas. Podľa denníka tento krok Izraela môže svedčiť o snahe zmierniť vojenské napätie.K posledným útokom na juh Izraela došlo v nedeľu v noci na pondelok a v pondelok ráno. Predtým cez víkend ozbrojené skupiny z Gazy vypálili na Izrael viac ako 40 rakiet a v sobotu niekoľko palestínskych skupín vystrelilo smerom k Stredozemnému moru aj svoje experimentálne rakety. Izrael to označil za demonštráciu sily.Palestínske skupiny uviedli, že víkendové raketové útoky boli reakciou na pokračujúce nepokoje v Jeruzaleme, kde jeho arabskí obyvatelia už niekoľko dní demonštrujú proti obmedzeniam zavedeným Izraelom počas moslimského pôstneho mesiaca ramadán.K zodpovednosti za útoky z noci na sobotu sa prihlásili dve frakcie z pásma Gazy: Ľudový front za oslobodenie Palestíny a odnož Brigád mučeníkov mučeníkov al-Aksá. Podľa Izraela však priamu zodpovednosť za akúkoľvek eskaláciu nesie Hamas.Denník The Times of Israel informoval, že pri poslednom raketovom útoku - v noci na pondelok - bolo z palestínskeho územia smerom na juh Izrael vystrelených päť rakiet. Ohrozené bolo aj mesto Sderot, kde bolo obyvateľstvo varované pred raketovým útokom sirénami. Najmenej dve z týchto rakiet zlikvidoval mobilný systém protivzdušnej obrany Železná kupola. Jedna raketa spadla ešte na palestínskom území, spresnil denník.Podľa The Times of Israel ľahké zranenia utrpeli štyri osoby vrátane jednej tehotnej ženy. Všetci sa zranili pri páde počas rýchleho presunu do krytov.Rybolov je pre palestínsku enklávu Gaza významným zdrojom príjmov. Veľkosť rybárskej zóny sa rokmi menila. Mierovými dohodami z Osla uzavretými v 90. rokoch bola stanovená na 20 námorných míľ a potom bol zredukovaná na šesť míľ - stalo sa tak v rámci spoločnej izraelsko-egyptskej blokády zavedenej po tom, čo Hamas v roku 2007 násilným pučom zosadil v Gaze samosprávu ovládanú hnutím Fatah.