Izraelčan v OSN opustil rokovaciu sálu, kým hovoril palestínsky kolega

New York 20. mája (TASR) - Izraelský veľvyslanec pri OSN Gilad Erdan opustil vo štvrtok rokovaciu sálu, v ktorej sa konalo zasadnutie Valného zhromaždenia OSN. Urobil tak na protest proti výrokom, ktoré zazneli v prejave palestínskeho veľvyslanca pri OSN Rijáda Mansúra. Informoval o tom spravodajský portál The Times of Israel.



Valnému zhromaždeniu sa predtým prihovoril aj generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý pokračujúce prestrelky medzi izraelskými jednotkami a palestínskymi militantnými skupinami vrátane hnutia Hamas označil za neprijateľné. Zdôraznil, že "boje musia okamžite prestať".



"Som hlboko šokovaný pokračujúcim leteckým a delostreleckým bombardovaním izraelskými obrannými silami v Gaze," uviedol Guterres o izraelských útokoch, v ktorých prišlo o život viac ako 200 Palestínčanov vrátane 60 detí.



Zároveň dodal, že "neprijateľné" je aj "nevyberavé odpaľovanie rakiet Hamasom a inými militantnými skupinami" na obývané oblasti Izraela, ktoré si už vyžiadalo 12 obetí vrátane dvoch detí.



Guterres označil za nevyhnutné dosiahnuť deeskaláciu v prebiehajúcom konflikte, "aby sme zabránili nekontrolovateľnej cezhraničnej bezpečnostnej a humanitárnej kríze".



Súčasne apeloval, aby sa obnovili rokovania, ktorých cieľom je dosiahnuť realizáciu riešenia dlhoročného konfliktu na Blízkom východe v podobe existencie dvoch štátov - izraelského a palestínskeho - v hraniciach z roku 1967.