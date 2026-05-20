Izrael v predbežnom čítaní schválili návrh na rozpustenie parlamentu
Autor TASR
Tel Aviv 20. mája (TASR) - Izraelský parlament v stredu v predbežnom čítaní schválil vládny návrh zákona na svoje rozpustenie. V hlasovaní ho podporilo 110 zo 120 poslancov, proti nebol nikto. Informovala o tom agentúra AFP.
Po predbežnom čítaní bude musieť návrh zákona prejsť rokovaniami vo výboroch a ďalšími tromi čítaniami v Knesete, kým bude môcť byť schválený. Viaceré politické strany zároveň predložili vlastné návrhy zákona o rozpustení parlamentu.
Toto hlasovanie nasledovalo po tom, ako koalícia nedokázala schváliť zákon, ktorý by upravoval výnimky z povinnej vojenskej služby pre ultraortodoxných študentov ješív.
Predseda koaličného poslaneckého klubu Ofir Kac povedal, že vládne strany chcú prijať nový zákon o brannej povinnosti na základe dohody a taký, aby zároveň vyhovoval potrebám ozbrojených síl. Zdôraznil, že štúdium Tóry má zostať zachované, ale tí, ktorí neštudujú, by mali nastúpiť do armády.
Denník The Times of Israel (TOI) pripomenul, že návrh zákona o rozpustení parlamentu neobsahuje presný termín volieb. Ten má určiť parlamentný výbor, a to najskôr tri mesiace po prijatí zákona. Voľby sa však musia konať najneskôr do piatich mesiacov, teda približne do polovice až konca októbra.
TOI doplnil, že ultraortodoxné strany by chceli voľby už začiatkom septembra, zatiaľ čo premiér Benjamin Netanjahu sa ich snaží posunúť na čo najneskôr.
Celý časový harmonogram je tak stále neistý, keďže návrh môže byť prijatý rýchlo alebo sa môže zdržať v dôsledku rokovaní a politických sporov. Predčasné voľby sa v Izraeli v každom prípade musia konať do 27. októbra.
V súvislosti so zákonom o brannej povinnosti izraelská armáda v stredu upozornila poslancov, že v januári 2027 jej bude chýbať 17.000 vojakov, a to z dôvodu skrátenia vojenskej služby na 30 mesiacov, ako aj skutočnosti, že odvodu sa vyhýbajú tisíce Izraelčanov.
Brigádny generál Šaj Tajeb, ktorý je v armáde vedúcim oddelenia personálneho plánovania, v stredu vo vystúpení pred výborom Knesetu pre zahraničné veci a obranu uviedol, že k zníženiu počtu vojakov dochádza napriek malému, ale nedostatočnému nárastu počtu ultraortodoxných brancov – z približne 700 ročne na asi 2800.
Tajeb tiež uviedol, že v súčasnosti je približne 32.000 občanov Izraela klasifikovaných ako osoby vyhýbajúce sa odvodu a ďalších 50.000 dostalo predvolanie posielané mužom, ktorí sa nedostavia na odvod, keď je to potrebné. „Veľmi skoro dosiahneme počet 80.000 až 90.000 osôb vyhýbajúcich sa odvodu,“ upozornil generál.
Tajebovo varovanie prišlo len niekoľko dní po tom, ako náčelník štábu izraelských ozbrojených síl generálporučík Ejal Zamir poslancom spomenutého výboru povedal, že potrebujú viac vojakov „okamžite“, a to pre pokračujúce boje na viacerých frontoch. Varoval, že armáda by sa pre problémy so živou silou mohla „zrútiť“.
