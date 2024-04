Izrael chystá evakuáciu Rafahu, vypísal súťaž na nákup 40.000 stanov

Jeruzalem 9. apríla (TASR) - Izrael kupuje 40.000 stanov, aby sa pripravil na evakuáciu státisícov Palestínčanov z mesta Rafah na juhu Pásma Gazy, uviedla v utorok agentúra AP citovaná britským denníkom The Guardian.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok informoval, že dátum invázie izraelskej armády do Rafahu, ležiaceho pri hraniciach palestínskej enklávy s Egyptom, už bol vytýčený. Nateraz ho však Netanjahu nezverejnil.



Netanjahu v pondelok potvrdil svoje odhodlanie uskutočniť vojenskú operáciu v Rafahu. Uviedol, že izraelské vedenie a armáda neustále pracujú na dosiahnutí stanovených cieľov. Spresnil, že ide predovšetkým o prepustenie všetkých rukojemníkov a dosiahnutie úplného víťazstva nad palestínskym radikálnym hnutím Hamas, ktoré 7. októbra 2023 podniklo teroristický vpád na juh Izraela, čo spustilo vojnu v Pásme Gazy.



Izraelské vedenie považuje mesto Rafah za poslednú veľkú baštu palestínskeho radikálneho hnutia Hamas v Pásme Gazy. Odhaduje sa, že pred bojmi v iných častiach palestínskej enklávy sa do Rafahu uchýlilo asi 1,5 milióna Palestínčanov – viac ako polovica obyvateľov Pásma Gazy.



Aj preto mnoho západných krajín vrátane USA vyjadrilo nesúhlas s izraelskou pozemnou inváziou. Obávajú sa, že akýkoľvek útok na Rafah spôsobí ešte viac civilných obetí a zhorší už aj tak akútnu humanitárnu krízu v Pásme Gazy.



Mesto Rafah je logistickým uzlom na distribúciu humanitárnej pomoci pre Pásmo Gazy, kde podľa OSN momentálne hrozí hladomor a každé tretie dieťa vo veku do dvoch rokov žijúce na severe enklávy je akútne podvyživené.



Izrael v súvislosti s týmito obavami tvrdí, že pred svojou ofenzívou má v pláne evakuovať z Rafahu civilistov.



Izraelské ministerstvo obrany v pondelok zverejnilo súťaž na dodávateľa stanov. Nemenovaný predstaviteľ tohto rezortu pod podmienkou zachovania anonymity potvrdil, že stany sú súčasťou príprav týkajúcich sa Rafahu.