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Izrael v reakcii na britské sankcie prisľúbil odvetné opatrenia
Izrael ostro odsúdil rozhodnutie Spojeného kráľovstva uvaliť sankcie na izraelské spoločnosti zapojené do rozširovania nelegálnych osád na Západnom brehu Jordánu.
Autor TASR
Jeruzalem 17. novembra (TASR) - Izrael v utorok ostro odsúdil rozhodnutie Spojeného kráľovstva uvaliť sankcie na izraelské spoločnosti zapojené do rozširovania nelegálnych osád na Západnom brehu Jordánu. Pohrozil preto odvetnými opatreniami, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.
Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar britské sankcie označil na sieti X za nepriateľský čin.
„Židovský národ má právo žiť vo svojej historickej vlasti,“ vyhlásil. Izrael má podľa jeho slov nárok na Západný breh Jordánu a svoju politiku meniť nebude.
„Naopak, budeme zvažovať nové spôsoby posilnenia židovských komunít v Judei a Samárii (pozn. oficiálne administratívne označenie Izraela pre okupovaný Západný brehú Jordánu) a budeme konať s cieľom chrániť tých, ktorí sa podieľajú na rozvoji a budovaní Zeme Izraela v súlade s vládnymi rozhodnutiami, pred pokusmi poškodiť ich,“ uviedol Saar.
V príspevku potvrdil, že krajina bude na sankcie Spojeného kráľovstva reagovať odvetnými krokmi. „V súčasnosti sa zvažuje široké spektrum možných odpovedí. Naše rozhodnutia budú oznámené v primeranom čase,“ uzavrel minister.
Londýn oznámil sankcie v utorok v reakcii na zrýchlené rozširovanie židovských osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu.
Sú zamerané proti ôsmim stavebným a developerským firmám podieľajúcim sa na rozširovaní osád a izraelskú aktivistickú skupinu Cav-9 zodpovednú za organizáciu blokád s cieľom zabrániť vstupu humanitárnych konvojov do Pásma Gazy.
Palestínska samospráva (PA) sankcie v priebehu dňa privítala.
Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar britské sankcie označil na sieti X za nepriateľský čin.
„Židovský národ má právo žiť vo svojej historickej vlasti,“ vyhlásil. Izrael má podľa jeho slov nárok na Západný breh Jordánu a svoju politiku meniť nebude.
„Naopak, budeme zvažovať nové spôsoby posilnenia židovských komunít v Judei a Samárii (pozn. oficiálne administratívne označenie Izraela pre okupovaný Západný brehú Jordánu) a budeme konať s cieľom chrániť tých, ktorí sa podieľajú na rozvoji a budovaní Zeme Izraela v súlade s vládnymi rozhodnutiami, pred pokusmi poškodiť ich,“ uviedol Saar.
V príspevku potvrdil, že krajina bude na sankcie Spojeného kráľovstva reagovať odvetnými krokmi. „V súčasnosti sa zvažuje široké spektrum možných odpovedí. Naše rozhodnutia budú oznámené v primeranom čase,“ uzavrel minister.
Londýn oznámil sankcie v utorok v reakcii na zrýchlené rozširovanie židovských osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu.
Sú zamerané proti ôsmim stavebným a developerským firmám podieľajúcim sa na rozširovaní osád a izraelskú aktivistickú skupinu Cav-9 zodpovednú za organizáciu blokád s cieľom zabrániť vstupu humanitárnych konvojov do Pásma Gazy.
Palestínska samospráva (PA) sankcie v priebehu dňa privítala.