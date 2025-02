Izrael v sobotu prepustí 369 palestínskych väzňov

Jeruzalem 14. februára (TASR) - Izrael má v sobotu prepustiť 369 palestínskych väzňov zadržiavaných vo väzniciach v Izraeli. Ide o šiestu výmenu palestínskych väzňov za izraelských rukojemníkov zavlečených palestínskymi militantmi do Pásma Gazy po ich teroristickom vpáde na juh Izraela zo 7. októbra 2023. S odvolaním sa na mimovládnu organizáciu Klub palestínskych väzňov o tom v piatok informovala agentúra AFP.



Očakáva sa, že v šiestej výmene bude prepustených 36 väzňov, ktorí si v Izraeli odpykávajú doživotné tresty, pričom 24 z nich bude deportovaných. Na slobodu sa dostane aj 333 väzňov z Pásma Gazy, ktorí boli zatknutí po 7. októbri 2023, spresnil v piatok pre agentúru AFP advokátskej skupiny Abdalláh Zagharí.



Palestínske militantné hnutie Hamas v piatok potvrdilo, že v sobotu prepustí troch izraelských rukojemníkov zavlečených do Pásma Gazy 7. októbra 2023. Na slobodu by sa tak mali dostať 29-ročný Izraelčan ruského pôvodu Saša Trufanov, Sagui Dekel-Chen (36), ktorý má aj americké občianstvo, a 46-ročný Jair Horn pôvodom z Argentíny.