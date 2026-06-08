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Izrael v utorok opäť otvorí školy, na severe krajiny s obmedzeniami

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Ilustračná snímka. Foto: TASR – Milan Kapusta

Školy na severe pozdĺž hraníc s Libanonom budú otvárať len za určitých podmienok.

Autor TASR
Tel Aviv 8. júna (TASR) - Izraelské ministerstvo školstva v pondelok oznámilo, že školy po celej krajine sa nasledujúci deň opäť otvoria. Tento krok prichádza po jednodňovom uzatvorení vzdelávacích zariadení, ktoré bolo úradmi nariadené v dôsledku raketových útokov zo strany Iránu. Školy na severe pozdĺž hraníc s Libanonom budú otvárať len za určitých podmienok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

V súlade s aktualizovanými nariadeniami veliteľstva domáceho frontu sa vyučovanie zajtra obnoví vo všetkých vzdelávacích inštitúciách po celej krajine a bude prebiehať v plnom rozsahu, prezenčne a v rámci riadneho vzdelávacieho procesu,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.

Vyučovanie v niektorých severných komunitách pozdĺž libanonských hraníc budú môcť obnoviť len v prípade, že bude prebiehať v blízkosti chránených priestorov (krytov), dodalo ministerstvo vzhľadom na riziko ostreľovania zo strany proiránskeho militantného hnutia Hizballáh.
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