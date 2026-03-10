Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Izrael varoval obyvateľov libanonských miest Súr a Sajdá pred útokmi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Libanon bol zatiahnutý do najnovšej vojny na Blízkom východe po tom, čo sa Hizballáh zapojil do vojnového konfliktu, ktorý sa začal v sobotu 28. februára izraelsko-americkým útokom na Irán.

Autor TASR
Jeruzalem 10. marca (TASR) - Izraelská armáda v utorok upozornila, že čoskoro podnikne útoky na infraštruktúru Iránom podporovaného šiitského militantného hnutia Hizballáh v oblasti miest Súr a Sajdá na juhu Libanonu. Pre obyvateľov spomenutých miest zároveň vydala varovanie, aby sa evakuovali z blízkosti budov, na ktoré cieli, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

„Naliehavé varovanie pre obyvateľov Súru a Sajdá. IDF čoskoro zaútočí na vojenskú infraštruktúru patriacu teroristickej organizácii Hizballáh,“ uviedol na platforme X jeden z arabsky hovoriacich hovorcov armády Avichaj Adrai.

„Vyzývame obyvateľov budov označených červenou farbou na dvoch priložených mapách a okolitých budov: nachádzate sa v blízkosti budov využívaných Hizballáhom. Pre vašu bezpečnosť sa musíte okamžite evakuovať a presunúť sa aspoň o 300 metrov ďalej,“ dodal.

Libanon bol zatiahnutý do najnovšej vojny na Blízkom východe po tom, čo sa Hizballáh zapojil do vojnového konfliktu, ktorý sa začal v sobotu 28. februára izraelsko-americkým útokom na Irán. Hnutie v odvete za zabitie iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího začalo v noci na pondelok 2. marca s raketovými a dronovými útokmi na sever Izraela.

Tel Aviv na to reagoval útokmi na sklady a pozície hnutia na juhu Libanonu, v údolí Bikáa a južných predmestiach Bejrútu
.

