Izrael varoval sýrskych povstalcov pred vstupom do nárazníkovej zóny

Jeruzalem/Dubaj 8. decembra (TASR) - Izrael vyzval sýrske povstalecké jednotky, aby sa nepribližovali k spoločnej hranici židovského štátu so Sýriou. Dôrazne tiež varoval, že izraelská armáda bude reagovať silou, ak sýrski povstalci porušia dohodu o rozdelení síl, ktorú obe krajiny uzavreli v roku 1974. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Toto varovanie bolo vydané v reakcii na najnovší vývoj v susednej Sýrii, kde protivládni povstalci v nedeľu vstúpili do Damasku a oznámili pád režimu prezidenta Bašára Asada.



Izraelská armáda v súvislosti s tým v nedeľu oznámila, že jej jednotky zaujali nové pozície v nárazníkovej zóne medzi Izraelom a Sýriou, monitorovanej OSN, na Golanských výšinách, ako aj "v mnohých oblastiach, ktoré je potrebné brániť, aby sa zaistila bezpečnosť komunít na Golanských výšinách a občanov Izraela".



Tento krok prišiel po vyhodnotení celkovej situácie v danej oblasti v súvislosti s možnosťou, že sýrski ozbrojenci vstúpia do nárazníkovej zóny.



Izraelská armáda súčasne deklarovala, že nezasahuje do vývoja udalostí, ktoré sa odohrávajú v Sýrii.