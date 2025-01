Izrael varuje Hizballáh pred neplnením dohody o prímerí

Jeruzalem 5. januára (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac v nedeľu pohrozil, že ak libanonské proiránske militantné hnutie Hizballáh nebude plniť podmienky dohody o prímerí, Izrael bude na túto situáciu reagovať silou. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Kac varoval, že ak sa Hizballáh nestiahne z južného Libanonu, "dohoda sa nekoná" a Izrael bude nútený zasiahnuť.



"Izrael má záujem o implementáciu dohody v Libanone a bude ju naďalej plne a bez kompromisov presadzovať, aby zabezpečil bezpečný návrat obyvateľov severu (Izraela) do svojich domovov," uviedol Kac počas návštevy vojenskej základne v severnom Izraeli, kde izraelská armáda zriadila výstavu ukoristených zbraní Hizballáhu.



Podľa servera The Times of Israel (TOI) Kac súčasne pripomenul, že prvou podmienkou implementácie dohody je úplné stiahnutie organizácie Hizballáh za rieku Lítání, demontáž všetkých zbraňových systémov a "teroristickej infraštruktúry" v oblasti libanonskou armádou. "To sa ešte nestalo," upozornil izraelský minister.



V tejto súvislosti Kac varoval, že ak táto podmienka nebude splnená, nedôjde k dohode a Izrael bude nútený konať nezávisle, aby zabezpečil bezpečný návrat civilistov evakuovaných zo severu Izraela do ich domovov.



Izrael a proiránske hnutie Hizballáh uzavreli 27. novembra 2024 dohodu o prímerí, ktorá od oboch strán vyžaduje, aby zastavili svoje útočné vojenské operácie. Obom stranám však dáva možnosť konať v sebaobrane.



V súlade s dohodou má Hizballáh zastaviť svoje operácie v južnom Libanone a Izrael má odtiaľ stiahnuť svoje jednotky a do 60 dní odovzdať kontrolu nad regiónom libanonskej armáde a mierovým jednotkám OSN.



Izrael sa pritom zatiaľ stiahol len z dvoch z mnohých miest, ktoré v južnom Libanone ovláda. Izraelská armáda tiež pokračuje v útokoch na základne Hizballáhu v Libanone, o ktorých tvrdí, že militanti sa z nich pokúšajú odpaľovať rakety na Izrael a presúvajú na ne zbrane.



Sporadické vzájomné prestrelky v libanonsko-izraelskom pohraničí sa stali prakticky každodennými od 8. októbra 2023 - deň po útoku palestínskeho teroristického hnutia Hamas na Izrael, ktorým prepukla vojna v Pásme Gazy.



V druhej polovici septembra 2024 izraelská armáda výrazne zintenzívnila ostreľovanie Hizballáhu v Libanone a zabila aj niekoľko jeho veliteľov vrátane dlhoročného lídra Hasana Nasralláha. Od začiatku októbra 2024 izraelská armáda podnikala aj pozemnú operáciu na juhu Libanonu.



Hizballáh je najmocnejšou vojenskou silou v Libanone, kde má svojich zástupcov vo vláde i ako poslancov v parlamente. Proti Izraelu bojuje už od svojho vzniku v 80. rokoch a niektoré krajiny, vrátane USA, ho považujú za teroristickú organizáciu. EÚ označuje za teroristické len vojenské krídlo Hizballáhu.