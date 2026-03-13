Izrael varuje Libanon, že za útoky Hizballáhu bude platiť vyššiu cenu
Iránom podporovaný Hizballáh vtiahol Libanon do vojny na Blízkom východe, keď zaútočil na Izrael v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
Autor TASR
Tel Aviv 13. marca (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac v piatok vyhlásil, že Libanon zaznamená čoraz väčšie škody na svojej infraštruktúre počas izraelských útokov na militantné hnutie Hizballáh. Vyhlásenie prišlo po tom, čo armáda zničila most cez rieku Lítaní, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
„Toto je len začiatok a libanonská vláda a štát Libanon budú platiť čoraz vyššiu cenu v podobe škôd na... infraštruktúre, ktorú teroristi z Hizballáhu využívajú na teroristické aktivity a útoky na štát Izrael,“ povedal Kac počas stretnutia s najvyššími predstaviteľmi armády. Minister tiež varoval libanonskú vládu, že by mohla „stratiť územie, pokiaľ nesplní svoj hlavný záväzok, ktorým je odzbrojenie Hizballáhu“.
Šéf rezortu v noci na piatok oznámil, že došlo k zničeniu mosta cez rieku Lítání, ktorý slúžil „teroristom z Hizballáhu na presun zbraní do južného Libanonu“ a tiež prepravu členov hnutia. Militanti pred tým v noci na štvrtok vypálili 200 rakiet na Izrael počas najväčšieho útoku od obnovenia bojov.
Iránom podporovaný Hizballáh vtiahol Libanon do vojny na Blízkom východe, keď zaútočil na Izrael v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího pri americko-izraelských útokoch. Izrael reagoval spustením vzdušných úderov v Libanone a nasadil vojakov v pohraničných oblastiach.
„Toto je len začiatok a libanonská vláda a štát Libanon budú platiť čoraz vyššiu cenu v podobe škôd na... infraštruktúre, ktorú teroristi z Hizballáhu využívajú na teroristické aktivity a útoky na štát Izrael,“ povedal Kac počas stretnutia s najvyššími predstaviteľmi armády. Minister tiež varoval libanonskú vládu, že by mohla „stratiť územie, pokiaľ nesplní svoj hlavný záväzok, ktorým je odzbrojenie Hizballáhu“.
Šéf rezortu v noci na piatok oznámil, že došlo k zničeniu mosta cez rieku Lítání, ktorý slúžil „teroristom z Hizballáhu na presun zbraní do južného Libanonu“ a tiež prepravu členov hnutia. Militanti pred tým v noci na štvrtok vypálili 200 rakiet na Izrael počas najväčšieho útoku od obnovenia bojov.
Iránom podporovaný Hizballáh vtiahol Libanon do vojny na Blízkom východe, keď zaútočil na Izrael v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího pri americko-izraelských útokoch. Izrael reagoval spustením vzdušných úderov v Libanone a nasadil vojakov v pohraničných oblastiach.