Izrael varuje občanov pred cestou do zahraničia pre antisemitizmus

Tel Aviv 3. novembra (TASR) — Izrael v piatok vyzval svojich občanov, aby v dôsledku narastajúceho antisemitizmu a protiizraelských násilností zvážili cestovanie do zahraničia. TASR správu prevzala z webu televízie Sky News.



Podľa rezortu diplomacie by Izraelčania nemali v zahraničí dávať najavo svoj pôvod. Izraelčanom sa neodporúča cestovať do arabských krajín, na Blízky východ, do krajín severného Kaukazu či štátov susediacich s Iránom.



"V posledných týždňoch na celom svete výrazne pribudli prípady antisemitizmu a podnecovania k nenávisti, ako aj násilné útoky proti Izraelčanom a židom," uvádza sa vo vyhlásení izraelskej Národnej bezpečnostnej rady.



Izrael už v pondelok vydal pre svojich občanov najvyšší stupeň výstrahy pred cestovaním do ruskej autonómnej republiky Dagestan, kde stovky rozvášnených ľudí vtrhli v nedeľu na letisko v hlavnom meste Machačkala a mali zjavne v úmysle zaútočiť na izraelských pasažierov vracajúcich sa z Izraela.



Palestínske militantné hnutie Hamas spustilo 7. októbra bezprecedentný útok na územie Izraela, kde jeho ozbrojenci zabili približne 1400 ľudí a ďalších 240 uniesli do pásma Gazy, kde ich zadržiavajú ako rukojemníkov.



Izrael v reakcii začal masívne bombardovanie tejto palestínskej enklávy, ako aj pozemnú operáciu s cieľom zlikvidovať politické i vojenské velenie Hamasu. Dosiaľ tam podľa Hamasom kontrolovaných úradov zahynulo viac ako 9200 ľudí.