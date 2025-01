Izrael varuje obyvateľov Pásma Gazy pred približovaním sa k armáde

Jeruzalem 19. januára (TASR) - Izraelská armáda v nedeľu varovala obyvateľov Pásma Gazy, aby sa pred prímerím nepribližovali k jej jednotkám a ani k nárazníkovému pásmu v regióne. Prímerie medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas by malo nadobudnúť platnosť o 7.30 h SEČ. TASR o tom píše podľa správ agentúr AFP a Reuters.



"Vyzývame vás, aby ste sa v záujme svojej bezpečnosti nepribližovali k nárazníkovému pásmu ani k jednotkám izraelskej armády," uviedol hovorca armády na sociálnej sieti Telegram. "V tejto fáze vás približovanie k hraničnému pásmu alebo pohyb z juhu na sever... vystavuje riziku. Každý, kto smeruje do týchto oblastí, ohrozuje sám seba," dodal.



V južnej časti Pásma Gazy sa predtým izraelské sily podľa médií podporujúcich hnutie Hamas začali sťahovať z mesta Rafah hraničiaceho s Egyptom do tzv. filadelfského koridoru pozdĺž hranice s Egyptom.