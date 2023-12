Izrael varuje pred cestou do viacerých krajín EÚ

Budapešť/Tel Aviv 5. decembra (TASR) - Izraelská Národná bezpečnostná rada zvýšila stupeň varovania v súvislosti s cestovaním do niekoľkých európskych krajín vrátane Francúzska, Británie, Nemecka či Maďarska. Upozornil na to v utorok server hvg.hu s odvolaním sa na internetové vydanie izraelského denníka Haarec, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa aktuálneho stupňa varovania, ktorý je druhým na päťstupňovej škále, existuje pre izraelských cestujúcich v týchto krajinách "potenciálne nebezpečenstvo". Izraelčania by tam preto mali byť "ešte ostražitejší než zvyčajne".



Rada ďalej vyzvala izraelských občanov nachádzajúcich sa v zahraničí, aby sa "vyhýbali vystavovaniu izraelských a židovských symbolov aj zhromaždeniam".



Druhý stupeň varovania sa týka ciest do Rakúska, Belgicka, Bulharska, Maďarska, Grécka, Írska, Holandska, Portugalska, Španielska, Švédska, na Maltu a na Island. Rovnaký stupeň platí aj pre Austráliu, Rusko, Čínu, Brazíliu či Argentínu.



Vážnejší tretí stupeň výstrahy vydala izraelská bezpečnostná rada pre Juhoafrickú republiku, Eritreu, Uzbekistan, Kazachstan, Kirgizsko a Turkménsko. Vyzvala pritom izraelských turistov, aby cesty do týchto krajín prehodnotili.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)