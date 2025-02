Izrael varuje pred obnovením bojov s Hamasom, chce dodržanie dohody

Jeruzalem 12. februára (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac v stredu militantnému hnutiu Hamas pohrozil, že Izrael obnoví boje v Pásme Gazy v prípade nedodržania dohody o prímerí a neprepustenia izraelských rukojemníkov. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a denníka The Times of Israel.



"Nová vojna v Pásme Gazy bude mať inú intenzitu ako tá pred prímerím a neskončí sa bez porážky Hamasu a prepustenia všetkých rukojemníkov. Umožní tiež realizáciu vízie amerického prezidenta (Donalda) Trumpa o regióne," povedal Kac, odkazujúc na Trumpov návrh prevziať kontrolu nad Pásmom Gazy a vysídliť približne dva milióny Palestínčanov.



V sobotu mala nastať už šiesta výmena rukojemníkov, no Hamas v pondelok vyhlásil, že sa pre izraelské porušovanie dohody až do odvolania odkladá.



Kac doplnil, že ak k výmene nedôjde, "otvoria sa brány pekla, presne ako sľúbil prezident USA". Trump v pondelok v reakcii na tvrdenia Hamasu vyhlásil, že v prípade nedodržania dohody by mal Izrael zrušiť dohodu o prímerí a "nechať vypuknúť peklo".



Hamas v stredu na rokovaniach v Káhire odmietol "americké a izraelské hrozby" o prípadom opätovnom vypuknutí bojov v regióne. Prímerie vstúpilo do platnosti 19. januára a ukončilo tak skoro 15 mesiacov trvajúci ozbrojený konflikt v Pásme Gazy.