Izrael: Viac ako tretina rukojemníkov v Pásme Gazy je mŕtva

Tel Aviv 4. júna (TASR) - Izraelská vláda sa domnieva, že viac ako tretina zostávajúcich rukojemníkov v Pásme Gazy je mŕtva. Vyplynulo to z dokumentov, ktoré izraelská vláda zverejnila v utorok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Palestínski militanti počas októbrového útoku na Izrael zajali približne 250 ľudí. V rámci novembrového prímeria prepustili desiatky zajatcov. V Gaze je stále držaných 120 ľudí, z toho 43 vyhlásil Izrael na základe výpovedí svedkov, forenzných a spravodajských informácií za mŕtvych. Niektorí predstavitelia však uvádzajú, že číslo obetí môže byť vyššie.



Hamas, ktorý na začiatku vojny hrozil popravou rukojemníkov ako odvetu za izraelské útoky, odvtedy tvrdí, že rukojemníci zahynuli pri týchto útokoch. Izrael to nevylúčil vo všetkých prípadoch, ale uviedol, že niektoré nájdené telá rukojemníkov vykazovali známky popravy.



Izraelská armáda v pondelok potvrdila úmrtie štyroch ďalších rukojemníkov, ktorých Hamas zadržiaval od útoku 7. októbra.



Medzi mŕtvymi rukojemníkmi sú traja starší muži, Amiram Cooper, Joram Mecger and Chaim Peri. V decembri vo videu zverejnenom hnutím Hamas prosili izraelské úrady, aby sa usilovali o ich prepustenie. Štvrtým mŕtvym rukojemníkom je Nadav Popplewell, uviedla izraelská armáda.



Americký prezident Joe Biden v piatok na tlačovej konferencii v Bielom dome informoval o izraelskom návrhu pre Hamas na prímerie v Pásme Gazy, ktoré by zahŕňalo prepustenie zajatcov.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však po Bidenovom vyhlásení uviedol, že vojna v Pásme Gazy sa neskončí, kým nebude "eliminovaná" schopnosť Hamasu vládnuť v enkláve a viesť vojnu.