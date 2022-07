Izrael víta rozhodnutie Saudskej Arábie o otvorení vzdušného priestoru

Jeruzalem 15. júla (TASR) - Izraelská ministerka dopravy Merav Michaeliová uvítala rozhodnutie Saudskej Arábie zrušiť obmedzenia pre všetky letecké spoločnosti využívajúce jej vzdušný priestor a označila ho za "dôležitý krok". TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Izraelské lety budú v saudskoarabskom vzdušnom priestore povolené. Je to významný krok Saudskoarabského kráľovstva, ktorý výrazne skráti časy letov a zníži ceny," uviedla v piatok Michaeliová vo vyhlásení.



Piatkové rozhodnutie Saudskej Arábie naznačuje ukončenie dlhotrvajúceho zákazu pre izraelské lietadlá, ktoré nesmeli prelietať cez jej územie, analyzuje agentúra AP. Takisto to označila za kľúčový krok v normalizácii vzťahov medzi Tel Avivom a Rijádom.



Americký prezident Joe Biden v piatok vo vyhlásení uviedol, že rozhodnutiu Rijádu napomohli aj celé mesiace diplomatického úsilia americkej vlády so Saudskou Arábiou. Biden má túto krajinu navštíviť v piatok popoludní v rámci svojho blízkovýchodného turné, ktoré začal v stredu v Izraeli.



Odtiaľ má ako prvý prezident USA odletieť priamo do Saudskej Arábie, teda do krajiny, ktorú židovský štát neuznáva. AFP pripomína, že v roku 2017 vtedajší prezident USA Donald Trump cestoval v opačnom smere – zo Saudskej Arábie do Izraela.



Spojené štáty už v posledných týždňoch naznačovali, že kroky na zlepšenie vzťahov s Izraelom by mohli podniknúť aj ďalšie arabské krajiny. Rijád predtým opakovane tvrdil, že zotrvá na desaťročia platnej pozícii Ligy arabských štátov (LAŠ) a nenadviaže oficiálne vzťahy s Izraelom dovtedy, kým sa nevyrieši konflikt s Palestínčanmi.



Saudská Arábia však nijako neodporovala, keď jej regionálny spojenec – Spojené arabské emiráty (SAE) – v roku 2020 s Izraelom nadviazal diplomatické styky. Nasledovali Bahrajn, Maroko a Sudán.