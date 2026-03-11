Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Izrael: Vojenské ťaženie proti Iránu nie je časovo ohraničené

Na satelitnej snímke Vantor pohľad na zničené budovy vojenského komplexu v Isfaháne v nedeľu 8. marca 2026 po americko-izraelských útokoch. Foto: TASR/AP

Americko-izraelské vojenské útoky na Irán trvajú už 12. deň.

Autor TASR
Jeruzalem 11. marca (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac v stredu uviedol, že spoločné vojenské ťaženie so Spojenými štátmi proti Iránu bude pokračovať „tak dlho, ako to bude potrebné“. Údery podľa neho spôsobili jednotkám Teheránu ťažké straty, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

„Táto operácia bude pokračovať bez časového obmedzenia, tak dlho, ako to bude potrebné, kým nedosiahneme všetky ciele a nerozhodneme o výsledku ťaženia,“ povedal Kac a dodal, že predstavitelia iránskeho vedenia podľa neho utekajú „ako myši do tunelov“.

Americko-izraelské vojenské útoky na Irán trvajú už 12. deň. Začali sa v sobotu 28. februára. V ten istý deň zahynul aj najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí, ktorý bol na čele krajiny 37 rokov.

Islamská republika zareagovala protiútokmi na americké zariadenia v okolitých krajinách.
