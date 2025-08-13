Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Izrael vraj rokuje s krajinami, ktoré sú ochotné prijať ľudí z Gazy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Myšlienku masového odchodu Palestínčanov z Gazy podporuje izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Autor TASR
Jeruzalem 13. augusta (TASR) - Izraelská vláda rokuje s piatimi krajinami z Ázie a Afriky, ktoré by boli ochotné prevziať vysídlených Palestínčanov z Pásma Gazy. V kontakte je s predstaviteľmi Indonézie, Somalilandu, Ugandy, Južného Sudánu a Líbye. Informovali o tom nemenované zdroje televízie Kanál 12, na ktorú sa odoláva portál Times of Israel (TOI), píše TASR.

„Niektoré krajiny prejavujú väčšiu otvorenosť voči prijímaniu dobrovoľných prisťahovalcov z Pásma Gazy ako predtým,“ uviedol diplomatický zdroj, pričom konkrétne menoval Indonéziu a Somaliland. Podľa dostupných informácií však zatiaľ nebolo prijaté žiadne rozhodnutie.

TOI pripomína, že Somaliland je neuznaný štát, ktorý sa v roku 1991 oddelil od zvyšku Somálska. Miestna vláda sa prijatím utečencov z Gazy podľa zdrojov snaží dosiahnuť uznanie zo strany medzinárodných aktérov.

Agentúra AP informovala, že juhosudánska vláda správy o tom, že by sa chystala prijať Palestínčanov z Gazy, označila za nepodložené a v rozpore so svojím oficiálnym postojom.

Myšlienku masového odchodu Palestínčanov z Gazy podporuje izraelský premiér Benjamin Netanjahu. „Myslím si, že je to tá najprirodzenejšia vec,“ povedal. „Všetci, ktorí sa zaujímajú o Palestínčanov a hovoria, že im chcú pomôcť, by im mali otvoriť svoje dvere,“ uviedol.

Viaceré ľudskoprávne organizácie v minulosti upozornili, že izraelský plán na vysídlenie Palestínčanov pripomína etnické čistky.
