Izrael vrátil do Gazy telá ďalších 30 Palestínčanov
Palestínske militantné hnutie v stredu neskoro večer vrátil ďalšie dve telá Izraelu a uviedol, že vrátil všetkých mŕtvych rukojemníkov, ku ktorým mal aktuálne prístup.
Autor TASR
Chán Júnis 16. októbra (TASR) - Izrael vrátil vo štvrtok do Gazy ostatky 30 Palestínčanov. Celkový počet vrátených tiel tak stúpol na 120, potvrdila Násirova nemocnica v meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy, ako aj palestínske ministerstvo zdravotníctva spravované militantným hnutím Hamas. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
Z dohody o prímerí sprostredkovanej americkým prezidentom Donaldom Trumpom má židovský štát do Gazy vrátiť telá 15 Palestínčanov na každého mŕtveho Izraelčana, ktorého ostatky Hamas vráti Izraelu.
Palestínske militantné hnutie v stredu neskoro večer vrátil ďalšie dve telá Izraelu a uviedol, že vrátil všetkých mŕtvych rukojemníkov, ku ktorým mal aktuálne prístup.
Hnutie opakovane upozornilo, že má problém nájsť telá rukojemníkov. V stredu vo vyhlásení uviedlo, že na vrátenie všetkých zostávajúcich tiel rukojemníkov potrebuje ďalšie vybavenie, pripomína AFP.
Izrael obvinil Hamas z porušovania dohody o prímerí, keďže neodovzdal všetky telá. V utorok oznámil, že preto nebude nasledujúci deň otvorený hraničný priechod Rafah medzi Egyptom a Pásmom Gazy a dodávky humanitárnej pomoci pre Palestínčanov vo vojnou zničenej pobrežnej enkláve budú obmedzené.
