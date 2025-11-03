< sekcia Zahraničie
Izrael vrátil do Gazy telá ďalších 45 Palestínčanov
Autor TASR
Gaza 3. novembra (TASR) - Izrael v rámci dohody o prímerí s palestínskym militantným hnutím Hamas v pondelok vrátil do Pásma Gazy 45 tiel Palestínčanov, potvrdili zdravotnícki predstavitelia na tomto palestínskom území. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Hovorca gazského ministerstva zdravotníctva uviedol, že telá priviezli v pondelok ráno do Násirovej nemocnice v meste Chán Júnis. K vráteniu tak došlo deň po tom, čo Hamas v nedeľu odovzdal ostatky ďalších troch rukojemníkov. Izraelské úrady v pondelok potvrdili, že ostatky patrili izraelským vojakom zabitým 7. októbra 2023 počas vpádu palestínskych kománd na juh Izraela.
Na základe dohody o prímerí v Pásme Gazy, ktorá vstúpila do platnosti 10. októbra, mal Izrael vrátiť 15 tiel za každého zosnulého izraelského rukojemníka, ktorého ostatky Hamas odovzdal. Gazské ministerstvo zdravotníctva ešte v októbri uviedlo, že telá, ktoré Izrael odovzdal, vykazujú jasné známky mučenia, zmrzačenia a popravy. Zadržaní Palestínčania mali podľa vyhlásenia ministerstva zrejme aj zviazané ruky a zakryté oči.
Stanica al-Džazíra informuje, že Izrael v rámci dohody o prímerí odovzdal 270 tiel, pričom identifikovať sa dosiaľ podarilo 75 z nich. V Pásme Gazy naďalej prebieha pátranie po telách zvyšných izraelských rukojemníkov. Hamas sa od začiatku prímeria sťažuje na problém s lokalizáciou týchto tiel. Niektoré sa zrejme nachádzajú aj za tzv. žltou líniou v Gaze, kam sa stiahli izraelské jednotky.
