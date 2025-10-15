< sekcia Zahraničie
Izrael vrátil do Pásma Gazy ostatky 45 Palestínčanov
Na základe dohody o prímerí, ktorá vstúpila do platnosti minulý piatok, mal Izrael vrátiť 15 tiel za každého zosnulého izraelského rukojemníka, ktorého ostatky Hamas odovzdal.
Autor TASR
Gaza 15. októbra (TASR) - Izrael v rámci dohody o prímerí s palestínskym militantným hnutím Hamas odovzdal ďalších 45 tiel Palestínčanov. Oznámilo to v stredu ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, AP a stanice Sky News.
„Ministerstvo potvrdzuje, že jeho zdravotnícke tímy naďalej zaobchádzajú s telami v súlade so schválenými lekárskymi postupmi a protokolmi v rámci príprav na dokončenie obhliadky, dokumentácie a ich odovzdanie rodinám,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.
Na základe dohody o prímerí, ktorá vstúpila do platnosti minulý piatok, mal Izrael vrátiť 15 tiel za každého zosnulého izraelského rukojemníka, ktorého ostatky Hamas odovzdal. Palestínske hnutie v pondelok vrátilo telá štyroch rukojemníkov - troch Izraelčanov a jedného občana Nepálu. Izrael následne v utorok odovzdal do Násirovej nemocnice v palestínskom meste Chán Júnis telá 45 Palestínčanov.
Hamas v utorok odovzdal ostatky ďalších štyroch rukojemníkov. Jedno z týchto tiel však podľa izraelskej armády nepatrí žiadnemu izraelskému rukojemníkovi.
Podľa AP nie je jasné, či Palestínčania zomreli v izraelskej väzbe alebo ich odviezli izraelskí vojaci z Pásma Gazy.
Ministerstvo zdravotníctva kontrolované Hamasom tvrdí, že telá, ktoré Izrael v utorok odovzdal, vykazujú jasné známky mučenia, zmrzačenia a popravy. Zadržaní Palestínčania mali podľa vyhlásenia ministerstva zrejme aj zviazané ruky a zakryté oči.
Akram Basjúní, ktorého Izrael väznil od decembra 2023, a to bez vznesenia obvinení, pre Sky News povedal, že väznení Palestínčania boli mučení a ponižovaní. Izraelské sily mnohých z nich ubili k smrti.
