Izrael vrátil do Pásma Gazy pozostatky ďalších 30 Palestínčanov
Telá dvoch rukojemníkov, ktoré palestínske militantné hnutie Hamas v utorok odovzdalo Izraelu, súdni znalci identifikovali ako Arjeha Zalmanoviča a nadrotmajstra Tamida Adara.
Autor TASR
Gaza 22. októbra (TASR) - Izrael v stredu vrátil telá 30 Palestínčanov do Pásma Gazy, čím sa celkový počet tiel odovzdaných v rámci dohody o prímerí zvýšil na 195, uviedlo ministerstvo zdravotníctva na území spravovanom palestínskym militantným hnutím Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Podľa dohody o prímerí v Pásme Gazy má Izrael odovzdať telá 15 Palestínčanov za každého vráteného zosnulého Izraelčana. Izrael potvrdil, že Hamas v utorok odovzdal ďalšie dve telá rukojemníkov, čím celkový počet stúpol na 15.
