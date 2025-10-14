< sekcia Zahraničie
Izrael vrátil do Pásma Gazy telá 45 Palestínčanov
K odovzdaniu tiel došlo v rámci prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktoré vstúpilo do platnosti minulý piatok.
Autor TASR
Gaza 14. októbra (TASR) - Izrael v utorok odovzdal do Násirovej nemocnice v palestínskom meste Chán Júnis telá 45 Palestínčanov, oznámila nemocnica. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
K odovzdaniu tiel došlo v rámci prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktoré vstúpilo do platnosti minulý piatok. Na základe dohody o prímerí mal Izrael vrátiť 15 tiel za každého zosnulého izraelského rukojemníka, ktorého ostatky Hamas odovzdal. Palestínske hnutie v pondelok vrátilo telá štyroch rukojemníkov - troch Izraelčanov a jedného občana Nepálu.
Televízia al-Džazíra s odvolaním na zdravotnícke zdroje informuje, že odovzdané telá vyšetrujú s cieľom zistiť príčinu smrti.
Izrael v pondelok prepustil takmer 2000 palestínskych väzňov po tom, čo Hamas vrátil 20 živých rukojemníkov. Palestínska skupina mala odovzdať aj ostatky 28 rukojemníkov, avšak odovzdala len štyri telá. Opakovane upozornila, že má problém nájsť telá rukojemníkov.
