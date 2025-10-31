< sekcia Zahraničie
Izrael vrátil do Pásma Gazy telá ďalších 30 Palestínčanov
Autor TASR
Gaza 31. októbra (TASR) - Izrael vrátil do Pásma Gazy telá ďalších 30 Palestínčanov, potvrdila v piatok nemocnica v meste Chán Júnis na juhu palestínskeho územia. Tento krok súvisí s dohodou o prímerí sprostredkovanou Spojenými štátmi, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Doteraz Izrael do Pásma Gazy vrátil viac než 220 tiel palestínskych väzňov. Podľa dohody o prímerí s hnutím Hamas má Tel Aviv za každé telo izraelského rukojemníka odovzdať ostatky 15 palestínskych väzňov.
Hamas vo štvrtok popoludní odovzdal predstaviteľom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) ostatky dvoch izraelských rukojemníkov. Doteraz vrátil 17 z celkovo 28 mŕtvych rukojemníkov.
Vracanie tiel rukojemníkov Izraelu vytvorilo napätie počas krehkého prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti 10. októbra. Hamas mal ostatky 28 rukojemníkov odovzdať do 72 hodín od pozastavenia bojov. Telá však odovzdáva postupne, čo odôvodňuje tým, že niektoré ostatky nevie lokalizovať.
