Izrael vrátil pozostatky 15 palestínskych väzňov
Prijatie pozostatkov potvrdil aj zdravotnícky zdroj agentúry AFP v nemocnici v meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy.
Autor TASR
Gaza 26. novembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva pod správou palestínskeho militantného hnutia Hamas v Pásme Gazy v stredu potvrdilo, že Izrael vrátil telá 15 palestínskych väzňov v rámci dohody o prímerí. TASR správu prevzala z agentúry AFP.
„Ministerstvo zdravotníctva oznamuje, že dnes prostredníctvom Medzinárodného výboru Červeného kríža prijalo 15 tiel, ktoré prepustila izraelská okupačná moc, čím sa celkový počet vrátených tiel zvýšil na 345,“ uviedol rezort v oficiálnom vyhlásení.
Podľa dohody o prímerí, ktorá nadobudla platnosť 10. októbra, mal Izrael odovzdať telá 15 Palestínčanov za telo každého mŕtveho Izraelčana, ktorého Hamas vrátil. V utorok pracovníci Červeného kríža prevzali od militantov rakvu s telom zabitého izraelského rukojemníka Drora Ora a v stredu jeho identitu potvrdili izraelské úrady.
Na začiatku prímeria zadržiaval Hamas v Pásme Gazy 20 živých rukojemníkov a telá 28 mŕtvych rukojemníkov. Odvtedy militanti prepustili všetkých živých rukojemníkov a v utorok vrátil ostatky 26. mŕtveho rukojemníka.
Izrael výmenou prepustil takmer 2000 palestínskych väzňov a vrátil telá stoviek mŕtvych Palestínčanov. V Gaze zostávajú podľa AFP ešte telá dvoch unesených, Izraelčana a Thajčana.
