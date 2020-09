Izrael vydá do Austrálie ženu obvinenú zo zneužívania 74 detí

Jeruzalem 21. septembra (TASR) - Izraelský súd v pondelok vyhovel žiadosti o vydanie Malky Leiferovej do Austrálie. Bývalá učiteľka je tam stíhaná za sexuálne zneužívanie žiakov, informovala agentúra AP.



Leiferová sa podľa AP usiluje vyhnúť extradícii od roku 2014 a naďalej tvrdí, že je nevinná. Jej právni zástupcovia uviedli, že sa voči rozhodnutiu súdu odvolajú na izraelský najvyšší súd.



Podľa rozhodnutia súdu bude Leiferová deportovaná do Austrálie, kde čelí celkom 74 obvineniam z pohlavného zneužívania detí.



Izraelský prokurátor Avital Ribner Oron uviedol, že Leiferová podnikla "všetky kroky pre to, aby sa vyhla extradícii alebo ju zdržala", dodal však, že "dnes tieto snahy súd ukončil a (Leiferová) je pripravená na vydanie do Austrálie".



"(Toto rozhodnutie) je dôležitým krokom pre právny štát, pre medzinárodnú spoluprácu, a najmä pre obete trestných činov, ktoré Malka Leiferová spáchala," pokračoval Oron.



K pondelkovému rozhodnutiu súdu viedlo okrem iného aj vyhlásenie izraelského psychiatrického výboru, podľa ktorého Leiferová klamala o svojej údajnej duševnej poruche, v dôsledku ktorej mala byť nespôsobilá postaviť sa pred súd. Izraelské ministerstvo spravodlivosti v reakcii na vyhlásenie uviedlo, že podnikne ďalšie kroky, ktoré sú potrebné k jej extradícii.



Správy o údajnom sexuálnom zneužívaní troch sestier na ultraortodoxnej škole v meste Melbourne začali kolovať v roku 2008. Leiferová vtedy Austráliu opustila a vrátila sa do rodného Izraela.



Manny Waks, riaditeľ medzinárodnej židovskej organizácie Kol v'Oz, ktorá sa zaoberá bojom proti pohlavnému zneužívaniu detí a reprezentuje trojicu zneužívaných dievčat, privítal rozhodnutie izraelského súdu.



"Trvalo to 71 súdnych pojednávaní, aby sme sa konečne dostali do tohto bodu. Bola to hanba Izraela," uviedol Waks.