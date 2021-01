Izrael vydal do Austrálie ženu obvinenú zo sexuálneho zneužívania detí

Jeruzalem 25. januára (TASR) - Izraelské úrady v pondelok vydali do Austrálie - po šesťročnej právnej bitke - ženu hľadanú na základe obvinení zo sexuálneho zneužívania detí, uviedla agentúra AP.



V pondelok v skorých ranných hodinách sa izraelským fotografom podarilo zachytiť Malku Leiferovú, ako nastupuje do lietadla na Letisku Bena Guriona.



Leiferová čelí 74 obvineniam zo sexuálneho zneužívania, ktoré údajne spáchala počas svojho pôsobenia na židovskej škole v Melbourne. Keď sa v roku 2008 začali proti nej objavovať obvinenia, izraelská rodáčka opustila školu a vrátila sa do Izraela, kde odvtedy žije. Bývalá učiteľka bojovala proti vydaniu z Izraela od roku 2014. Naďalej tvrdí, že je nevinná.



Kritici vrátane Leiferovej obetí obvinili izraelské úrady z naťahovania kauzy, Leiferová samotná tvrdila, že nie je psychicky spôsobilá postaviť sa pred súd. Izraelský psychiatrický výbor vlani rozhodol, že Leiferová klamala o svojej údajnej duševnej poruche, čo umožnilo proces jej vydania.



V decembri zamietol Najvyšší súd konečné odvolanie a izraelský minister spravodlivosti podpísal príkaz na jej vydanie do Austrálie.



Šesťročná právna bitka súvisiaca s jej vydaním narušila vzťahy medzi Izraelom a Austráliou.