< sekcia Zahraničie
Izrael vyhlásil oblasť pri hranici s Egyptom za uzavretú vojenskú zónu
Pašovanie zbraní dronmi je podľa izraelského ministra obrany súčasťou vojny v Pásme Gazy a cieľom je ozbrojiť nepriateľov Izraela.
Autor TASR
Tel Aviv 6. novembra (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac nariadil armáde, aby oblasť pri hranici s Egyptom premenila na uzavretú vojenskú zónu. Cieľom je podľa jeho štvrtkového vyhlásenia boj proti pašovaniu zbraní dronmi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Nariadil som jednotkám armády, aby premenili oblasť pri hranici medzi Izraelom a Egyptom na uzavretú vojenskú zónu a podľa toho upravili pravidlá zapojenia sa do boja, aby sa bojovalo proti hrozbe dronov, čo ohrozuje bezpečnosť krajiny,“ uviedol Kac.
Pašovanie zbraní dronmi je podľa izraelského ministra obrany súčasťou vojny v Pásme Gazy a cieľom je ozbrojiť nepriateľov Izraela. Na zastavenie pašovania sú potrebné všetky možné opatrenia, tvrdí Kac.
Izrael a Egypt zdieľajú približne 200 kilometrov dlhú spoločnú hranicu.
Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že identifikovala dron, ktorý prenikol na izraelské územie zo západu v snahe prepašovať zbrane. Jednotky zachytili tento dron, ktorý niesol dovedna osem zbraní. V utorok opäť hlásila zachytenie dronu s desiatimi strelnými zbraňami, ktorý na územie Izraela vnikol cez východnú hranicu. Izrael hraničí na východe s Jordánskom.
„Dnes vyhlasujeme vojnu tým, ktorí sú zapojení do pašovania - a každý, kto vstúpi do zakázanej oblasti, bude cieľom,“ uviedol vo štvrtok Kac.
Izraelský krajne pravicový minister obrany Itamar Ben Gvir na sociálnej sieti X vyzdvihol Kaca za jeho rozhodnutie na vytvorenie uzavretej vojenskej zóny a za uznanie, že „obchodovanie, ktoré sa tam deje, slúži teroristickým cieľom“.
„Nariadil som jednotkám armády, aby premenili oblasť pri hranici medzi Izraelom a Egyptom na uzavretú vojenskú zónu a podľa toho upravili pravidlá zapojenia sa do boja, aby sa bojovalo proti hrozbe dronov, čo ohrozuje bezpečnosť krajiny,“ uviedol Kac.
Pašovanie zbraní dronmi je podľa izraelského ministra obrany súčasťou vojny v Pásme Gazy a cieľom je ozbrojiť nepriateľov Izraela. Na zastavenie pašovania sú potrebné všetky možné opatrenia, tvrdí Kac.
Izrael a Egypt zdieľajú približne 200 kilometrov dlhú spoločnú hranicu.
Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že identifikovala dron, ktorý prenikol na izraelské územie zo západu v snahe prepašovať zbrane. Jednotky zachytili tento dron, ktorý niesol dovedna osem zbraní. V utorok opäť hlásila zachytenie dronu s desiatimi strelnými zbraňami, ktorý na územie Izraela vnikol cez východnú hranicu. Izrael hraničí na východe s Jordánskom.
„Dnes vyhlasujeme vojnu tým, ktorí sú zapojení do pašovania - a každý, kto vstúpi do zakázanej oblasti, bude cieľom,“ uviedol vo štvrtok Kac.
Izraelský krajne pravicový minister obrany Itamar Ben Gvir na sociálnej sieti X vyzdvihol Kaca za jeho rozhodnutie na vytvorenie uzavretej vojenskej zóny a za uznanie, že „obchodovanie, ktoré sa tam deje, slúži teroristickým cieľom“.