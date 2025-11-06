Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 6. november 2025Meniny má Renáta
< sekcia Zahraničie

Izrael vyhlásil oblasť pri hranici s Egyptom za uzavretú vojenskú zónu

.
Palestínčania prehliadajú trosky budovy, ktorú zničila izraelská armáda v tábore Al-Shati v meste Gaza v stredu 29. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Pašovanie zbraní dronmi je podľa izraelského ministra obrany súčasťou vojny v Pásme Gazy a cieľom je ozbrojiť nepriateľov Izraela.

Autor TASR
Tel Aviv 6. novembra (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac nariadil armáde, aby oblasť pri hranici s Egyptom premenila na uzavretú vojenskú zónu. Cieľom je podľa jeho štvrtkového vyhlásenia boj proti pašovaniu zbraní dronmi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Nariadil som jednotkám armády, aby premenili oblasť pri hranici medzi Izraelom a Egyptom na uzavretú vojenskú zónu a podľa toho upravili pravidlá zapojenia sa do boja, aby sa bojovalo proti hrozbe dronov, čo ohrozuje bezpečnosť krajiny,“ uviedol Kac.

Pašovanie zbraní dronmi je podľa izraelského ministra obrany súčasťou vojny v Pásme Gazy a cieľom je ozbrojiť nepriateľov Izraela. Na zastavenie pašovania sú potrebné všetky možné opatrenia, tvrdí Kac.

Izrael a Egypt zdieľajú približne 200 kilometrov dlhú spoločnú hranicu.

Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že identifikovala dron, ktorý prenikol na izraelské územie zo západu v snahe prepašovať zbrane. Jednotky zachytili tento dron, ktorý niesol dovedna osem zbraní. V utorok opäť hlásila zachytenie dronu s desiatimi strelnými zbraňami, ktorý na územie Izraela vnikol cez východnú hranicu. Izrael hraničí na východe s Jordánskom.

Dnes vyhlasujeme vojnu tým, ktorí sú zapojení do pašovania - a každý, kto vstúpi do zakázanej oblasti, bude cieľom,“ uviedol vo štvrtok Kac.

Izraelský krajne pravicový minister obrany Itamar Ben Gvir na sociálnej sieti X vyzdvihol Kaca za jeho rozhodnutie na vytvorenie uzavretej vojenskej zóny a za uznanie, že „obchodovanie, ktoré sa tam deje, slúži teroristickým cieľom“.
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka

Prezident víta ponuku Poľska do budúcna dovážať do SR plyn z USA

Žilinka:Rezort postupoval pri záchrankovom tendri v rozpore so zákonmi

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie