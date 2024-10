Izrael vyhlásil za nežiadúcu osobu generálneho tajomníka OSN Guterresa

Jeruzalem 2. októbra (TASR) - Izrael označil v stredu generálneho tajomníka OSN Antonia Guterresa za nežiadúcu osobu (persona non grata) a zakázal mu vstup na svoje územie, pretože "jednoznačne" neodsúdil utorkový raketový útok Iránu na Izrael. Oznámil to izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



"Nikto, kto nedokáže jednoznačne odsúdiť ohavný útok Iránu na Izrael tak, ako to spravili takmer všetky krajiny svete, si nezaslúži vkročiť na izraelskú pôdu," vyhlásil minister.



"Izrael bude pokračovať v obrane svojich občanov a presadzovaní svojej medzinárodnej dôstojnosti s alebo bez Antonia Guterresa," dodal šéf izraelskej diplomacie.



"Je to protiizraelský generálny tajomník (OSN), ktorý poskytuje podporu teroristom, sexuálnym násilníkom a vrahom," vyhlásil Kac s tým, že Guterresa si budú celé generácie pamätať ako "škvrnu v dejinách OSN".



Irán v utorok vypálil na Izrael vyše 180 rakiet po eskalácii bojov medzi Izraelom a proiránskym militantným hnutím Hizballáh v Libanone. Izraelskej protivzdušnej obrane sa podarilo veľkú časť útoku odraziť a neboli po ňom hlásené nijaké obete. Na okupovanom Západnom brehu Jordánu však šrapnel z rakety v meste Jericho zabil jedného Palestínčana.



Guterres v utorok vydal len krátke vyhlásenie, v ktorom odkazoval len na "najnovšie útoky na Blízkom východe" a odsúdil "rozširovanie konfliktu" v regióne. Kritizoval, že v ňom prichádza "k eskalácii po eskalácii". V noci na utorok aj Izrael spustil pozemnú ofenzívu do Libanonu, pripomína Reuters.



"Musí sa to skončiť. Potrebujeme prímerie," uviedol Guterres, ktorý opakovane vyzýva na prímerie v Pásme Gazy i Libanone.



Izrael je tvrdým kritikom OSN a jeho vzťahy s medzinárodnou organizáciou sa zhoršili po vypuknutí vojny v Pásme Gazy. Vyvolal ju 7. októbra 2023 teroristický útok palestínskeho militantného hnutia Hamas na južný Izrael.