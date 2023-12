Izrael vyhlásil, že šéf Hamasu sa skrýva v podzemí, a chce ho zabiť

Jeruzalem 7. decembra (TASR) - Šéf palestínskeho militantného hnutia Hamas Jahjá Sinwár sa skrýva v podzemí a cieľom izraelskej armády je nájsť a zabiť ho, vyhlásil v noci na štvrtok hovorca izraelských ozbrojených síl Daniel Hagari. TASR správu prevzala od agentúry AP.



"Sinwár nie je nad zemou, zdržiava sa v podzemí. Nechcem rozvádzať kde a ani to, aké spravodajské informácie máme. Nie je vhodné oznamovať to z tohto miesta médiám. Našou úlohou je Sinwára nájsť a zabiť ho," uviedol Hagari a dodal, že Sinwár sa zdržiava v oblasti Chán Júnisu.



Šéf Hamasu vyrástol v utečeneckom tábore v meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy, ktorý sa časom zmenil na preplnenú mestskú štvrť. Vyrástol v ňom aj vrchný veliteľ ozbrojeného krídla Hamasu Muhammad Dajf.



Izraelská armáda v posledných dňoch prenikla hlbšie do tohto mesta a izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu oznámil, že vojenské sily obkľučujú Sinwárov dom. Dodal, že Sinwár im "môže ujsť, ale je len otázkou času, kedy sa k nemu dostanú".



Izrael v roku 1988 obvinil Sinwára z vraždy šiestich ľudí vrátane dvoch izraelských vojakov. V roku 2011 ho prepustili spolu s viac než 1000 ďalšími palestínskymi väzňami výmenou za prepustenie Hamasom zajatého izraelského vojaka Gilada Šalita.



V roku 2017 sa stal šéfom hnutia Hamas v Pásme Gazy. Od útokov Hamasu zo 7. októbra na Izrael je Sinwár na špici izraelského zoznamu najhľadanejších osôb.