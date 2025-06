Izrael vyhodnocuje dopady na zariadenie Fordó, medzitým útočil na Irán

Tel Aviv 22. júna (TASR) - Izraelská armáda uviedla, že vyhodnocuje dopady nočných amerických úderov na iránske podzemné zariadenie na obohacovanie uránu Fordó. Medzitým pokračovala vo svojich útokoch na Irán, v nedeľu podľa vyhlásenia zasiahla desiatky cieľov v štyroch oblastiach islamskej republiky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Situáciu neustále vyhodnocujeme. Je príliš skoro na to, aby sme to určili. Predpokladám, že to budeme vedieť neskôr,“ povedal hovorca izraelskej armády Effie Defrin počas tlačového brífingu v reakcii na otázku, či Irán odviezol obohatený urán z Fordó, alebo skončil pod troskami.



USA na pokyn prezidenta Donalda Trumpa v noci na nedeľu zaútočili na tri iránske jadrové zariadenia - Fordó, Natanz a Isfahán, čím sa priamo zapojili do konfliktu medzi Izraelom a Iránom. Washington tvrdí, že sa mu podarilo spôsobiť vážne škody na troch spomínaných objektoch a tým zničiť iránsky jadrový program.



Teherán aj Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) uviedli, že po zásahoch neboli v okolí zariadení zaznamenané žiadne okamžité známky rádioaktívnej kontaminácie. Iránsky Červený polmesiac zase nehlásil žiadne obete, čím sa podľa denníka The Guardian zrejme potvrdili tvrdenia Iránu, že zariadenia boli vopred evakuované.



Presné dopady úderov nie sú bezprostredne známe, podľa odborníkov sa však USA budú pri určovaní ich úspešnosti spoliehať na spravodajské informácie, napísal server stanice Sky News. Na zariadenie Fordó umiestnené v hore USA zhodili viac než 13-tonové bomby určené na ničenie podzemných bunkrov. Poškodenie je podľa agentúry Reuters viditeľné z vesmíru, ako ukazujú satelitné snímky.



Šéf MAAE Rafael Grossi pre stanicu CNN povedal, že nepozná rozsah škôd v zariadení Fordó, ale podľa neho existujú „jasné náznaky dopadov“. Tvrdí však, že Natanz bol úplne zničený, zatiaľ čo tamojšie podzemné haly sú veľmi poškodené. Značné škody utrpelo aj zariadenie Isfahán, dodal.



Teherán po amerických náletoch prisľúbil, že sa bude brániť za každú cenu a využije na to všetky potrebné prostriedky. Na Izrael vypálil v nedeľu ďalšiu salvu rakiet, ktoré zranili desiatky ľudí a zrovnali so zemou budovy v Tel Avive. Svet však stále čaká na jeho reakciu voči USA, uviedla agentúra Reuters.



Izraelské vzdušné sily v nedeľu pokračovali v útokoch na Irán. Podľa vyhlásenia armády sa zamerali na miesta, kde sa nachádzajú rakety a drony. Desiatky cieľov boli zasiahnuté v provinciách Isfahán, Búšehr, Ahváz a po prvýkrát aj v Jazde.



„Pokračujeme a sme odhodlaní dosiahnuť ciele operácie - odstrániť existenčnú hrozbu pre štát Izrael, poškodiť iránsky jadrový program a zničiť jeho raketový systém,“ dodal hovorca izraelských ozbrojených síl Defrin.



Izrael spustil rozsiahle útoky na Irán 13. júna s deklarovaným cieľom zabrániť mu získať jadrovú zbraň. Teherán opakovane popiera, že by sa o ňu usiloval, a Tel Avivu údery opätuje. Izraelské bombardovanie si dosiaľ vyžiadalo v Iráne viac než 400 mŕtvych a 3000 zranených, terčom sa stali aj vojenské špičky a jadroví vedci. Rakety a drony vypálené Iránom pripravili v Izraeli o život 25 ľudí.