Izrael vyjadril k slovám laureátky Nobelovej ceny o genocíde v Gaze

Vatikán 13. mája (TASR) - Izraelské veľvyslanectvo pri Svätej Stolici vyjadrilo v pondelok protest v súvislosti s vyhlásením nositeľky Nobelovej ceny za mier, ktorá vo svojom príhovore na podujatí vo Vatikáne obvinila Izrael z genocídy páchanej na Palestínčanoch v Pásme Gazy.



Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá spresnila, že vyjadrenie aktivistky za ľudské práva Tawakkul Karmánovej zaznelo v sobotu večer počas konferencie organizovanej nadáciou Fratelli Tutti založenou pápežom Františkom.



Karmánová, ktorá je spolunositeľkou Nobelovej ceny za mier za roku 2011, a to za svoje angažovanie sa počas protestov tzv. arabskej jari, pred delegátmi konferencie vo Vatikáne vyhlásila, že "svet mlčí pred genocídou a etnickými čistkami palestínskeho ľudu" v Pásme Gazy.



V otvorenom liste zdieľanom na sieti X izraelské veľvyslanectvo vo Vatikáne odmietlo Karmánovej obvinenia ako klamstvá a vyjadrilo ľútosť nad tým, že takéto slová zazneli, a to bez toho, aby niekto z prítomných pocítil morálnu povinnosť zasiahnuť.



Reuters dodal, že Karmánová - naopak - za tieto a ďalšie svoje slová zožala potlesk publika, ktoré tvorili nositelia Nobelovej ceny, politici a cirkevní hodnostári. Pápež na podujatí nebol.



Vzťahy medzi Vatikánom a Izraelom sú od začiatku vojny v Pásme Gazy napäté.



Časť Izraelčanov pápežovi Františkovi vytýka, že neoznačil inváziu izraelskej armády do palestínskej enklávy ako akt sebaobrany židovského štátu, ktorý bol dôsledkom teroristického útoku palestínskych kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023.



V marci izraelské veľvyslanectvo pri Svätej stolici kritizovalo štátneho sekretára Pietra Parolina za to, že izraelskú armádu obvinil, že v Pásme Gazy spôsobila masaker.



Veľvyslanectvo pôvodne označilo jeho komentár ako "odsúdeniahodný", ale následne uviedlo, že použitie tohto slova bolo chybou v preklade a že Izrael považuje Parolinove slová za poľutovaniahodné.