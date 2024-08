Izraelská vláda protestuje proti prejavu smútku za Haníjovu smrť

Jeruzalem 2. augusta (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac si v piatok predvolal zástupcu tureckého veľvyslanca v Izraeli, aby mu tlmočil protest izraelskej vlády v súvislosti s prejavom pocty zabitému vodcovi palestínskeho radikálneho hnutia Hamas Ismáílovi Haníjovi.



Ako v piatok informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI), turecké veľvyslanectvo v Tel Avive v piatok pár hodín pred Haníjovým pohrebom v katarskej Dauhe stiahlo svoju vlajku na pol žrde.



"Izrael nebude akceptovať prejavy účasti na smútku za vrahom, akým bol Ismáíl Haníja," uviedol Kac vo vyhlásení. Dodal, že "ak chcú predstavitelia veľvyslanectva smútiť, nech idú do Turecka a smútia spolu so svojím (prezidentom Recepom Tayyipom) Erdoganom, ktorý podporuje teroristickú organizáciu Hamas a jej vražedné činy."



Nemenovaný izraelský politik pre spravodajský web Ynet News označil za "nechutné, že turecké veľvyslanectvo v Izraeli uznalo za vhodné stiahnuť vlajku na pol žrde za smrť muža, ktorý je zodpovedný za vraždu stoviek Izraelčanov".



Turecko avizovalo, že piatok bude v krajine dňom štátneho smútku za Haníju, ktorého smrť sa pripisuje Izraelu. Ten však svoju účasť na tomto čine nepotvrdil, ani nepoprel.



TOI zároveň informoval, že turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan je v Dauhe, aby sa zúčastnil na pohrebe vodcu Hamasu. Fidan v statuse na sieti X medzičasom informoval, že už vyjadril sústrasť úradujúcemu šéfovi politického výboru Hamasu v Dauhe Chálidovi Mišálovi. Turecké ministerstvo zahraničných vecí dodalo, že na stretnutí boli aj dvaja Haníjovi synovia.



Vodca Hamasu prišiel o život v noci na stredu pri útoku, ktorý sa odohral v Teheráne, kam pricestoval na inauguráciu nového iránskeho prezidenta Masúda Pezeškijána.



Americká spravodajská televízia CNN vo štvrtok s odvolaním na nemenovaný zdroj uviedla, že Haníju zabila explózia výbušného zariadenia, ktoré bolo niekoľko týždňov ukryté v rezidencii, kde sa počas pobytu v Teheráne zvyčajne zdržiaval.



Podľa zdroja televízie CNN, ktorý si želal ostať v anonymite, bola bomba ukrytá v Haníjovej izbe už pred dvoma mesiacmi a odpálená na diaľku v čase, keď sa nachádzal v rezidencii.



Odhalenie, že do rezidencie, ktorá bola pod ochranou iránskych Revolučných gárd, sa podarilo tajne prepašovať bombu, naznačuje vážne zlyhanie iránskych bezpečnostných zložiek, konštatuje CNN.



Zabitie vodcu Hamasu vyvolalo obavy z výraznej eskalácie vojny v Pásme Gazy, ktorá vypukla vlani v októbri po útoku palestínskych teroristických kománd na juhu Izraela.