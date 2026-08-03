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Izrael vyjadril vážne obavy ohľadom dohody o odzbrojení Hamasu
Odzbrojenie Hamasu bolo doteraz hlavným sporným bodom a rokovania výrazne zbrzdilo.
Autor TASR
Jeruzalem 3. augusta (TASR) - Izrael vyjadril Bielemu domu svoje „vážne obavy o bezpečnosť“ v súvislosti s navrhovanou dohodou o odzbrojení palestínskeho militantného hnutia Hamas, uviedol v nedeľu hovorca izraelského premiéra. Dohodu o odzbrojení a následnom stiahnutí Izraela z Pásma Gazy oznámil v piatok americký prezident Donald Trump. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
„Podľa nášho odhadu, ak stiahneme jednotky skôr, než bude Hamas skutočne odzbrojený, rýchlo rozšíri svoju prítomnosť po celej Gaze, obnoví svoju teroristickú infraštruktúru, opäť bude ohrozovať izraelské komunity a pokúsi sa uskutočniť ďalší útok podobný tomu zo 7. októbra,“ povedal pre AP hovorca Doron Spielman. „Odzbrojenie znamená fyzické odovzdanie zbraní. Nič menej,“ zdôraznil. Podľa americkej agentúry ide od oznámenia dohody o jedno z prvých vyjadrení z izraelskej strany.
Hamas doteraz absolvoval v Egypte viaceré rokovania s ďalšími palestínskymi frakciami o prechode do druhej fázy mierového plánu pre Pásmo Gazy, ktorý sprostredkovali Spojené štáty. V prvej fáze Hamas prepustil všetkých izraelských rukojemníkov výmenou za Palestínčanov väznených v Izraeli. V druhej fáze by sa malo hnutie odzbrojiť a izraelské jednotky postupne stiahnuť z Pásma Gazy.
Odzbrojenie Hamasu bolo doteraz hlavným sporným bodom a rokovania výrazne zbrzdilo. Trump v piatok oznámil dohodu na sociálnej sieti a uviedol, že sa bude realizovať v „starostlivo naplánovaných fázach“.
V texte dohody sa uvádza, že všetky zbrane Hamasu budú odovzdané Národnému výboru pre správu Gazy, hneď po jeho príchode na palestínske územie. Proces vyraďovania a uskladňovania ťažkých zbraní a likvidácie vojenských výrobných zariadení a tunelov sa začne po príchode výboru a nasadení medzinárodných síl. Podľa dohody bude tento proces prebiehať súbežne s postupným stiahnutím izraelských síl.
Hoci Spielman uviedol, že Izrael si mimoriadne váži Trumpovu snahu o zaistenie bezpečnosti Izraela a nájdenie trvalého riešenia, postoj vlády podľa neho vychádza z podrobných spravodajských informácií. Podľa nich Hamas naďalej získava nové zbrane, verbuje bojovníkov a obnovuje svoje vojenské kapacity.
Podľa AP nie je jasné, aké obavy Izrael oznámil Bielemu domu. Dva informované zdroje iba uviedli, že Izrael výhrady komunikoval prostredníctvom Tonyho Blaira, ktorý zasadá v Trumpovej Rady mieru. Medzi požiadavkami Izraela bola údajne aj sloboda vykonávať vojenské operácie v Gaze.
Americkí predstavitelia oslovení agentúrou AP prezradili, že Izrael bol americkou vládou upovedomený o vývoji rokovaní s Hamasom a Washington od neho žiadal iba to, s čím už izraelská vláda súhlasila pri dohode o prímerí z októbra.
Napriek avizovanej dohode o odzbrojení Izrael pokračuje v útokoch v Pásme Gazy. V noci na nedeľu tam zasiahol viacero obytných budov, pričom zahynulo najmenej 17 ľudí
„Podľa nášho odhadu, ak stiahneme jednotky skôr, než bude Hamas skutočne odzbrojený, rýchlo rozšíri svoju prítomnosť po celej Gaze, obnoví svoju teroristickú infraštruktúru, opäť bude ohrozovať izraelské komunity a pokúsi sa uskutočniť ďalší útok podobný tomu zo 7. októbra,“ povedal pre AP hovorca Doron Spielman. „Odzbrojenie znamená fyzické odovzdanie zbraní. Nič menej,“ zdôraznil. Podľa americkej agentúry ide od oznámenia dohody o jedno z prvých vyjadrení z izraelskej strany.
Hamas doteraz absolvoval v Egypte viaceré rokovania s ďalšími palestínskymi frakciami o prechode do druhej fázy mierového plánu pre Pásmo Gazy, ktorý sprostredkovali Spojené štáty. V prvej fáze Hamas prepustil všetkých izraelských rukojemníkov výmenou za Palestínčanov väznených v Izraeli. V druhej fáze by sa malo hnutie odzbrojiť a izraelské jednotky postupne stiahnuť z Pásma Gazy.
Odzbrojenie Hamasu bolo doteraz hlavným sporným bodom a rokovania výrazne zbrzdilo. Trump v piatok oznámil dohodu na sociálnej sieti a uviedol, že sa bude realizovať v „starostlivo naplánovaných fázach“.
V texte dohody sa uvádza, že všetky zbrane Hamasu budú odovzdané Národnému výboru pre správu Gazy, hneď po jeho príchode na palestínske územie. Proces vyraďovania a uskladňovania ťažkých zbraní a likvidácie vojenských výrobných zariadení a tunelov sa začne po príchode výboru a nasadení medzinárodných síl. Podľa dohody bude tento proces prebiehať súbežne s postupným stiahnutím izraelských síl.
Hoci Spielman uviedol, že Izrael si mimoriadne váži Trumpovu snahu o zaistenie bezpečnosti Izraela a nájdenie trvalého riešenia, postoj vlády podľa neho vychádza z podrobných spravodajských informácií. Podľa nich Hamas naďalej získava nové zbrane, verbuje bojovníkov a obnovuje svoje vojenské kapacity.
Podľa AP nie je jasné, aké obavy Izrael oznámil Bielemu domu. Dva informované zdroje iba uviedli, že Izrael výhrady komunikoval prostredníctvom Tonyho Blaira, ktorý zasadá v Trumpovej Rady mieru. Medzi požiadavkami Izraela bola údajne aj sloboda vykonávať vojenské operácie v Gaze.
Americkí predstavitelia oslovení agentúrou AP prezradili, že Izrael bol americkou vládou upovedomený o vývoji rokovaní s Hamasom a Washington od neho žiadal iba to, s čím už izraelská vláda súhlasila pri dohode o prímerí z októbra.
Napriek avizovanej dohode o odzbrojení Izrael pokračuje v útokoch v Pásme Gazy. V noci na nedeľu tam zasiahol viacero obytných budov, pričom zahynulo najmenej 17 ľudí