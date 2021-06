Izrael vyjadril znepokojenie nad novozvoleným iránskym prezidentom

Tel Aviv 20. júna (TASR) - Medzinárodné spoločenstvo by malo byť znepokojené zvolením Ebráhíma Raísího za prezidenta Iránu, uviedol v sobotu hovorca izraelského ministerstva zahraničných vecí Lior Haiat, ktorého cituje agentúra AFP.



Zvolenie zástancu tvrdej línie Raísího "je prejavom škodlivých úmyslov Iránu a malo by vyvolať vážne znepokojenie medzinárodného spoločenstva," napísal Haiat na Twitteri.



Islamská republika si podľa hovorcu izraelského rezortu diplomacie v piatok zvolila "doteraz najextrémistickejšieho prezidenta". Raísí je podľa Izraela odhodlaný rýchlo vyvíjať "vojenský jadrový program" Iránu. Teherán tvrdí, že jeho jadrový program má čisto civilné účely.



Izrael je proti obnoveniu jadrovej dohody medzi Iránom a svetovými mocnosťami od ktorej USA jednostranne odstúpili v roku 2018, pripomína AFP. Nový izraelský premiér Naftali Bennett označil úsilie o obnovenie tejto dohody, v rámci ktorej Teherán súhlasil s obmedzením nukleárneho programu výmenou za zrušenie sankcií, za "chybu, ktorá by legitimizovala jeden z najtemnejších režimov (na svete)".



Ebráhím Raísí získal vo voľbách 17,9 milióna hlasov, čo predstavuje takmer 62 percent hlasov. Novozvolený iránsky prezident zastáva hlboko konzervatívne názory na mnohé spoločenské otázky vrátane úlohy žien vo verejnom živote, píše DPA. Opozícia a skupiny na ochranu ľudských práv ho obviňujú, že chce obmedziť spoločenské slobody, využívanie internetu i práva žien.