Izrael vykonal razie v utečeneckých táboroch na Západnom brehu

Ramalláh 18. júna (TASR) - Izraelské jednotky v noci na stredu vykonali raziu v palestínskych utečeneckých táboroch na okupovanom Západnom brehu Jordánu, oznámila izraelská armáda, podľa ktorej išlo o „rutinnú protiteroristickú operáciu,“ píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Armáda uviedla, že „okolo 4.00 h ráno miestneho času izraelské sily vtrhli do tábora Balata“ neďaleko mesta Nábulus. Pred operáciou v Balate vyslala armáda jednotky aj do neďalekého tábora Askar.



„Uzavreli všetky vchody do tábora, obsadili niekoľko domov po tom, čo z nich vyhnali obyvateľov, a nariadili majiteľom, aby sa nevracali počas nasledujúcich 72 hodín. Tieto domy boli premenené na vojenské stanovištia a výsluchové centrá,“ povedal predstaviteľ výboru pre verejné služby v tábore Balata. Vojaci podľa neho prehľadávajú domy a štvrte, ničia veci v domoch a fyzicky napádajú obyvateľov. Dodal, že neboli hlásené žiadne zranenia.



Izraelská armáda v ďalšom vyhlásení uviedla, že jej sily počas noci „zneškodnili“ jedného Palestínčana v dedine blízko Jeruzalema. Tvrdia, že Palestínčan ozbrojený nožom sa „pokúsil bodnúť (izraelských) vojakov, ktorí operovali v oblasti, a ukradnúť im zbrane“. Vojaci podľa vyhlásenia reagovali streľbou a „zneškodnili teroristu“. AFP poznamenala, že armáda vo vyhlásení použila termín, ktorý bežne využíva, keď bol niekto zabitý.



V utorok izraelská armáda uviedla, že jej sily sú aktívne v niekoľkých častiach oblasti mesta Džanín na severe okupovaného územia a zadržali päť militantov, ktorí pravdepodobne plánovali útoky na Izrael.



Počas vojny Izraela proti militantnému hnutiu Hamas v palestínskom Pásme Gazy sa zintenzívnilo napätie aj na Západnom brehu Jordánu. Krajne pravicovo orientovaný izraelský minister financií Becalel Smotrič, ktorý je sám osadníkom na palestínskom území, vyzval na anexiu Západného brehu, píše AFP.



Od začiatku vojny v palestínskej enkláve z októbra 2023 zabili izraelskí vojaci alebo osadníci na Západnom brehu Jordánska najmenej 939 Palestínčanov vrátane militantov, tvrdí palestínske ministerstvo zdravotníctva. Izrael zas uvádza, že pri útokoch Palestínčanov počas izraelských razií zahynulo najmenej 35 Izraelčanov.