< sekcia Zahraničie
TELO POSLEDNÉHO RUKOJEMNÍKA: Izrael za neho prepustil 9 Palestínčanov
Izraelská armáda v pondelok oznámila, že na východe mesta Gaza našla pozostatky posledného izraelského rukojemníka Rana Gviliho.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Gaza 26. januára (TASR) - Gazská nemocnica al-Aksá v pondelok oznámila, že krátko po nájdení a identifikácii tela posledného izraelského rukojemníka v Pásme Gazy Rana Gviliho Izrael prepustil deviatich palestínskych zajatcov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP.
„Deväť palestínskych zajatcov z Gazy dorazilo pred chvíľou do nemocnice prostredníctvom tímov Červeného kríža po tom, čo ich dnes okupácia prepustila,“ uviedla nemocnica vo vyhlásení.
Izraelská armáda v pondelok oznámila, že na východe mesta Gaza našla pozostatky posledného izraelského rukojemníka Rana Gviliho. Pri teroristickom útoku militantného hnutia Hamas na juh Izraela zo 7. októbra 2023 bolo do Pásma Gazy unesených celkovo 251 ľudí.
„Návrat rukojemníkov vrátane posledného zosnulého rukojemníka sa uskutočnil počas dvoch rokov intenzívnych bojov a predstavuje splnenie sľubu medzi armádou a občanmi štátu Izrael - nikdy nikoho nenecháme napospas osudu,“ vyhlásila izraelská armáda.
„Deväť palestínskych zajatcov z Gazy dorazilo pred chvíľou do nemocnice prostredníctvom tímov Červeného kríža po tom, čo ich dnes okupácia prepustila,“ uviedla nemocnica vo vyhlásení.
Izraelská armáda v pondelok oznámila, že na východe mesta Gaza našla pozostatky posledného izraelského rukojemníka Rana Gviliho. Pri teroristickom útoku militantného hnutia Hamas na juh Izraela zo 7. októbra 2023 bolo do Pásma Gazy unesených celkovo 251 ľudí.
„Návrat rukojemníkov vrátane posledného zosnulého rukojemníka sa uskutočnil počas dvoch rokov intenzívnych bojov a predstavuje splnenie sľubu medzi armádou a občanmi štátu Izrael - nikdy nikoho nenecháme napospas osudu,“ vyhlásila izraelská armáda.