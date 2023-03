Izrael vypustil na obežnú dráhu špionážnu družicu Ofek-13

Jeruzalem 29. marca (TASR) - Izrael v stredu skoro ráno úspešne vypustil do vesmíru špionážnu družicu Ofek-13. Ministerstvo obrany, ktoré o tom informovalo, očakáva, že táto družica bude armáde poskytovať kvalitnejšie snímky ako jeho predchodkyne.



Družicu vyniesla do vesmíru nosná raketa Šavit, ktorá štartovala z leteckej základne a kozmodrómu Palmachim v stredu o 02.10 h miestneho času.



Niekoľko hodín po štarte ministerstvo uviedlo, že družica "úspešne vstúpila na obežnú dráhu, začala vysielať údaje a dokončila úvodnú sériu kontrol v súlade s pôvodnými plánmi štartu". TASR o tom informuje s odvolaním sa na web denníka The Times of Israel (TOI).



Podľa ministerstva bude personál riadiaceho centra "pokračovať vo vopred naplánovaných kontrolách pred tým, ako (družica) v blízkej budúcnosti začne plnú operačnú činnosť".



TOI podotkol, že Izrael je jednou z mála krajín sveta, ktoré prevádzkujú špionážne satelity, vďaka čomu má technologicky pokročilé možnosti na zhromažďovanie spravodajských informácií.



Od roku 2020 k týmto krajinám patrí aj Irán, ktorý vtedy po rokoch neúspešných pokusov úspešne vypustil na obežnú dráhu svoju špionážnu družicu.