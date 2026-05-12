< sekcia Zahraničie
Izrael: Vyšetrovanie obviňuje Hamas zo sexuálneho násilia
Hamas tieto obvinenia opakovane poprel.
Autor TASR
Tel Aviv 12. mája - Palestínske militantné hnutie Hamas a jeho spojenci páchali „systematické a rozsiahle“ sexuálne násilie počas útoku 7. októbra 2023 na Izrael a tiež voči rukojemníkom, ktorých následne odvliekli do Pásma Gazy. Informuje o tom agentúra AFP podľa správy nezávislej izraelskej vyšetrovacej komisie, ktorá bola zverejnená v utorok, píše TASR.
Tristo stranová správa Civilnej komisie posudzujúcej zločiny Hamasu zo 7. októbra páchané na ženách a deťoch sa zakladá na predchádzajúcich vyšetrovaniach vrátane tých, ktoré urobila Organizácia Spojených národov. Cieľom bolo zistiť rozsah sexuálneho násilia počas útoku a väznenia rukojemníkov.
„V nadväznosti na dvojročné nezávislé vyšetrovanie dospela Civilná komisia k záveru, že sexuálne a rodovo podmienené násilie bolo systematické, rozšírené a neoddeliteľnou súčasťou útokov zo 7. októbra a ich dôsledkov,“ uviedla vo svojej správe inštitúcia, ktorú v novembri 2023 založil izraelský odborník v oblasti práva. „Hamas a jeho spolupracovníci opakovane používali taktiku sexuálneho zneužívania a mučenia,“ skonštatovala správa.
„Tieto zločiny sa vyznačovali mimoriadnou krutosťou a spôsobili silné ľudské utrpenie, často s cieľom znásobiť strach a poníženie,“ vysvetlila komisia. Vyšetrovatelia uvádzajú, že použili dáta z rôznych lokalít vrátane obytných štvrtí, areálu hudobného festivalu Nova a jeho okolia, ciest a úkrytov, vojenských zariadení a priestorov slúžiacich na identifikáciu tiel obetí.
„Správa čerpá z rozsiahlej faktickej dokumentácie - originálnych videozáznamov svedectiev preživších a svedkov, rozhovorov, fotografií, videí, úradných záznamov a ďalších primárnych materiálov z miest útoku,“ uvádza sa v dokumente. Komisia tvrdí, že preskúmala viac ako 10.000 fotografií a videozáznamov z útoku, čo predstavuje vyše 1800 hodín analýzy obrazového materiálu. Zároveň uskutočnila viac ako 430 formálnych i neformálnych rozhovorov, vypočutí svedkov, stretnutí s obeťami, svedkami, prepustenými rukojemníkmi, odborníkmi i rodinnými členmi.
„Počas zajatia v Gaze dochádzalo dlhodobo k sexuálnemu mučeniu. V niektorých prípadoch sexuálne a rodovo podmienené zneužívanie rukojemníkov trvalo celé mesiace,“ konštatuje správa. „Náš záver je jednoznačný: sexuálne a rodovo podmienené násilie tvorilo ústrednú súčasť útoku zo 7. októbra a zdržiavania rukojemníkov,“ uviedli členovia komisia. „Podľa medzinárodného práva ide o vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a činy genocídy,“ zhodnotila správa.
Komisia uviedla, že mnohé obete neprežili, aby svedčili, iné naďalej trpia traumou. Práca „sa snažila zabezpečiť, aby utrpenie, ktoré obete znášali, nebolo popierané, vymazané ani zabudnuté“, dodala.
Hamas tieto obvinenia opakovane poprel.
Tristo stranová správa Civilnej komisie posudzujúcej zločiny Hamasu zo 7. októbra páchané na ženách a deťoch sa zakladá na predchádzajúcich vyšetrovaniach vrátane tých, ktoré urobila Organizácia Spojených národov. Cieľom bolo zistiť rozsah sexuálneho násilia počas útoku a väznenia rukojemníkov.
„V nadväznosti na dvojročné nezávislé vyšetrovanie dospela Civilná komisia k záveru, že sexuálne a rodovo podmienené násilie bolo systematické, rozšírené a neoddeliteľnou súčasťou útokov zo 7. októbra a ich dôsledkov,“ uviedla vo svojej správe inštitúcia, ktorú v novembri 2023 založil izraelský odborník v oblasti práva. „Hamas a jeho spolupracovníci opakovane používali taktiku sexuálneho zneužívania a mučenia,“ skonštatovala správa.
„Tieto zločiny sa vyznačovali mimoriadnou krutosťou a spôsobili silné ľudské utrpenie, často s cieľom znásobiť strach a poníženie,“ vysvetlila komisia. Vyšetrovatelia uvádzajú, že použili dáta z rôznych lokalít vrátane obytných štvrtí, areálu hudobného festivalu Nova a jeho okolia, ciest a úkrytov, vojenských zariadení a priestorov slúžiacich na identifikáciu tiel obetí.
„Správa čerpá z rozsiahlej faktickej dokumentácie - originálnych videozáznamov svedectiev preživších a svedkov, rozhovorov, fotografií, videí, úradných záznamov a ďalších primárnych materiálov z miest útoku,“ uvádza sa v dokumente. Komisia tvrdí, že preskúmala viac ako 10.000 fotografií a videozáznamov z útoku, čo predstavuje vyše 1800 hodín analýzy obrazového materiálu. Zároveň uskutočnila viac ako 430 formálnych i neformálnych rozhovorov, vypočutí svedkov, stretnutí s obeťami, svedkami, prepustenými rukojemníkmi, odborníkmi i rodinnými členmi.
„Počas zajatia v Gaze dochádzalo dlhodobo k sexuálnemu mučeniu. V niektorých prípadoch sexuálne a rodovo podmienené zneužívanie rukojemníkov trvalo celé mesiace,“ konštatuje správa. „Náš záver je jednoznačný: sexuálne a rodovo podmienené násilie tvorilo ústrednú súčasť útoku zo 7. októbra a zdržiavania rukojemníkov,“ uviedli členovia komisia. „Podľa medzinárodného práva ide o vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a činy genocídy,“ zhodnotila správa.
Komisia uviedla, že mnohé obete neprežili, aby svedčili, iné naďalej trpia traumou. Práca „sa snažila zabezpečiť, aby utrpenie, ktoré obete znášali, nebolo popierané, vymazané ani zabudnuté“, dodala.
Hamas tieto obvinenia opakovane poprel.