Izrael vysiela na Eurovíziu speváčku, ktorá prežila útok Hamasu

Tel Aviv 10. marca (TASR) - Izrael bude na tohoročnej Eurovízii reprezentovať 24-ročná speváčka Juval Rafaelová, ktorá 7. októbra 2023 prežila bezprecedentný útok militantného hnutia Hamas na hudobný festival Nova. V švajčiarskom Bazileji vystúpi s piesňou New Day Will Rise (Príde nový deň). Oznámili to v nedeľu izraelské úrady, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Rafaelová prežila útok militantov z Hamasu na izraelský hudobný festival Nova pri hraniciach s Pásmom Gazy, pričom sa hodiny ukrývala v jednom z krytov pod hromadou mŕtvych tiel. Pri útoku na festival zahynulo 364 ľudí a mnoho ďalších militanti uniesli do Gazy.



Do Eurovízie ide s baladou spievanou prevažne v angličtine, ktorá jemne odkazuje na udalosti zo 7. októbra 2023. Videoklip k piesni zachytáva mladých ľudí prechádzajúcich zelenou krajinou plnou sasaniek, ktoré sú akýmsi symbolom Izraela. "Príde nový deň. Život bude ďalej pokračovať," spieva Rafaelová.



Vojna v Pásme Gaze, ktorú rozpútal práve zmienený útok Hamasu zo 7. októbra, poznačila už aj vlaňajšiu Eurovíziu vo švédskom Malmö. Izraelská speváčka Eden Golanová sa vtedy do finále kvalifikovala aj napriek protestom a výzvam časti verejnosti, ktoré volali po zákaze účasti izraelského interpreta práve z dôvodu vojny.



Golanová napokon skončila celkovo na piatom, a v diváckom hlasovaní dokonca na druhom mieste, pripomína DPA. Víťazom vlaňajšej Eurovízie sa stal švajčiarsky nebinárny spevák Nemo s piesňou The Code o rodovej nekonformnosti, v dôsledku čoho sa práve Švajčiarsko stalo hostiteľom ďalšieho a v poradí už 69. ročníka súťaže.



Eurovízia sa bude konať od 13. do 17. mája vo viacúčelovej aréne St. Jakobshalle na predmestí Bazileja, ktorá má kapacitu vyše 12.000 divákov a je otvorená od roku 1976.