Izrael vyslal do Káhiry delegáciu s cieľom predĺžiť prímerie s Hamasom

Jeruzalem 27. februára (TASR) - Izrael vo štvrtok oznámil, že posiela svojich vyjednávačov na rokovania do egyptskej Káhiry s cieľom predĺžiť prvú fázu prímeria medzi ním a palestínskym militantným hnutím Hamas. Táto fáza mala pôvodne platiť do soboty a rozhovory o ďalšom postupe zatiaľ nezačali, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar novinárom v Jeruzaleme povedal, že delegácia odcestuje do Egypta, aby zistila, či existuje spoločný základ pre rokovania o predĺžení prímeria.



"Povedali sme, že sme pripravení predĺžiť tento stav výmenou za prepustenie ďalších rukojemníkov. Ak to bude možné, urobíme to," vyhlásil Saar.



Dvaja vládni predstavitelia pre Reuters uviedli, že Izrael chce, aby Hamas v rámci predĺženia každý nastávajúci týždeň prepustil troch rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov zadržiavaných Izraelom.



Oznámenie prišlo po tom, ako Hamas odovzdal telá štyroch izraelských rukojemníkov - posledných prepustených v rámci prvej fázy, ktorá vstúpila do platnosti 19. januára.



Druhá fáza by mala viesť k trvalému ukončeniu vojny, zabezpečiť prepustenie zvyšných rukojemníkov a úplné stiahnutie izraelských síl z Pásma Gazy. Ani jedna zo strán konfliktu doposiaľ neuviedla, čo sa stane v sobotu bez dohody o ďalšom postupe, pripomína Reuters.



Hamas vo štvrtok vyhlásil, že je pripravený otvoriť rokovania o druhej fáze a že podľa neho nezostáva nič iné ani Izraelu. Hnutie dodalo, že iba pod spoločným záväzkom dodržiavať prímerie prepustí zvyšných rukojemníkov.



Počas prvej fázy mal Hamas prepustiť 33 izraelských rukojemníkov výmenou za 1904 palestínskych väzňov. Izrael sa domnieva, že zo zvyšných 59 rukojemníkov naďalej zadržiavaných v enkláve je nažive menej ako polovica, dodáva Reuters.