Izrael vyšle delegáciu do Kataru na rokovania o prímerí v Gaze

Tel Aviv 5. júla (TASR) — Izrael vyšle v nedeľu do katarskej metropoly Dauha vyjednávací tím na nepriame rokovania s palestínskym militantným hnutím Hamas o prímerí v Pásme Gazy a prepustení izraelských rukojemníkov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters odvolávajúcej sa na nemenovaného izraelského predstaviteľa.



Rovnakú informáciu priniesli aj portál Times of Israel a televízia Channel 12.



Rozhovory, ktoré sprostredkúvajú Katar, Egypt a Spojené štáty, majú viesť k 60-dňovému prímeriu a prepusteniu rukojemníkov držaných Hamasom. Ich návrh počíta s postupným prepustením desiatich izraelských rukojemníkov a odovzdaním pozostatkov rukojemníkov, ktorí už nie sú nažive.



Na oplátku má byť z izraelských väzníc prepustený väčší počet palestínskych väzňov. Počas prímeria majú strany rokovať o trvalom ukončení vojny.



Podľa izraelských spravodajských služieb je stále nažive najmenej 20 rukojemníkov unesených Hamasom po jeho vpáde do Izraela zo 7. októbra 2023. V moci Hamasu sú tiež stále telá 28 unesených. Status dvoch obetí únosu je nejasný.



V piatok Hamas oznámil, že Kataru a Egyptu tlmočil svoju kladnú odpoveď na ich najnovší návrh. Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa Izrael už pred niekoľkými dňami súhlasil s „nevyhnutnými podmienkami“ na uzavretie prímeria.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý sa v pondelok stretne s Trumpom vo Washingtone, sa k jeho slovám zatiaľ nevyjadril. Netanjahu opakovane vyhlásil, že Hamas musí byť odzbrojený, o čom táto militantná skupina doteraz odmietala rokovať.



Na sobotu večer zvolal Netanjahu zasadanie bezpečnostného kabinetu, ktorý prediskutuje rokovania s Hamasom a jeho cestu do Washingtonu.