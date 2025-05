Izrael vyšle delegáciu na rokovania o prepustení rukojemníkov z Gazy

Tel Aviv 12. mája (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v pondelok poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za jeho pomoc pri zabezpečení pondelkového prepustenia americko-izraelského rukojemníka Edana Alexandra, ktorého zadržiavalo palestínske militantné hnutie Hamas v Pásme Gazy. Podľa vyhlásenia Netanjahuovej kancelárie premiér v utorok pošle do Kataru delegáciu na rozhovory o prepustení zvyšných rukojemníkov, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Netanjahu sa v telefonickom rozhovore „poďakoval prezidentovi Trumpovi za pomoc pri prepustení (izraelského) vojaka Edana Alexandra“, uviedla kancelária izraelského premiéra. Šéf Bieleho domu „zopakoval svoj záväzok voči Izraelu a želanie pokračovať v úzkej spolupráci s premiérom“, informuje spravodajský portál The Times of Israel (TOI).



Hamas v nedeľu oznámil, že v rámci širšieho úsilia o dosiahnutie prímeria s Izraelom a obnovenie humanitárnej pomoci do Pásma Gazy v pondelok prepustí americko-izraelského rukojemníka Edana Alexandra. K prepusteniu podvečer aj skutočne došlo. Vojaka zadržiaval Hamas od útoku na Izrael zo 7. októbra 2023, po ktorom vypukla vojna v palestínskej enkláve.



Dvaja poprední členovia Hamasu tiež v nedeľu uviedli, že predstavitelia hnutia rokujú už niekoľko dní v katarskej metropole Dauha so zástupcami americkej administratívy o potenciálnom prímerí či prístupe dodávok humanitárnej pomoci do palestínskej enklávy. Jeden z nich dodal, že na rokovaniach došlo k pokroku smerom k dosiahnutiu prímeria.



Netanjahu však v pondelok vyhlásil, že prepustenie spomínaného americko-izraelského rukojemníka neprinesie prímerie v Pásme Gazy ani prepustenie Izraelom zadržiavaných Palestínčanov.



Následne však premiérova kancelária uviedla, že po stretnutí s osobitným vyslancom USA Steveom Witkoffom a americkým veľvyslancom v Izraeli Mikeom Huckabeem premiér nariadil, aby v utorok do Dauhy vycestovala izraelská delegácia. Podľa TOI však kancelária premiéra vyhlásila, že napriek rokovaniam bude naďalej pokračovať izraelská ofenzíva proti Hamasu.



Podľa izraelskej armády z dovedna 251 rukojemníkov zajatých počas útoku Hamasu na Izrael z októbra 2023, sa v Pásme Gazy nachádza 58 osôb vrátane 34, ktorí sú podľa armády mŕtvi. Hamas prepustil 33 rukojemníkov výmenou za viac ako 1800 väznených Palestínčanov počas takmer dva mesiace trvajúceho prímeria v Pásme Gazy, ktoré vstúpilo do platnosti 19. januára.