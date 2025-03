Izrael vyšle delegáciu na rokovania v Dauhe, Hamas chce prímerie

Jeruzalem/Dauha 9. marca (TASR) - Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v sobotu oznámila, že na pondelkové rokovania o prímerí v Pásme Gazy v katarskej Dauhe vyšle svoju delegáciu. Militantné hnutie Hamas vyzvalo na okamžitý začiatok druhej fázy rokovaní o prímerí, o ktorom dúfa, že povedie k ukončeniu vojny. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr DPA a AFP.



"Izrael prijal pozvanie mediátorov podporovaných Spojenými štátmi a v pondelok vyšle do Dauhy delegáciu v snahe pokročiť v rokovaniach," uviedla v sobotu kancelária premiéra.



Zástupcovia Hamasu cez víkend v Káhire počas stretnutia s mediátormi vyzvali na umožnenie prechodu humanitárnej pomoci do Pásma Gazy "bez obmedzení a podmienok". Militantné hnutie "zdôrazňuje naliehavosť donútiť okupantov začať s druhou fázou rokovaní podľa dohodnutých podmienok". Po stretnutí s mediátormi Hamas uviedol, že vidí doterajšie ukazovatele "pozitívne".



Podľa agentúry AFP chce Izrael namiesto posunu k druhej fáze prímeria radšej predĺžiť do polovice apríla prvú fázu. Tá sa mala podľa dohodnutých podmienok skončiť 1. marca.



Požiadavky Hamasu v druhej fáze rokovaní zahŕňajú úplne stiahnutie Izraelu z Gazy, ukončenie blokády, finančnú pomoc a rekonštrukciu palestínskeho územia.