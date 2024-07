Izrael vyšle delegáciu rokovať s Hamasom o prepustení rukojemníkov

Jeruzalem 4. júla (TASR) - Izraelská vláda sa rozhodla vyslať delegáciu, ktorá bude pokračovať v rozhovoroch o prepustení rukojemníkov s palestínskym militantným hnutím Hamas. Potvrdil to vo štvrtok izraelský premiér Benjamin Netanjahu, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Netanjahu o tomto rozhodnutí hovoril vo štvrtkovom telefonáte s americkým prezidentom Joeom Bidenom. Podľa svojej kancelárie mu povedal, že delegácia bude rokovať o rukojemníkoch, ktorých Hamas zadržiava v Pásme Gazy, Izrael však ukončí tamojšiu vojnu až vtedy, keď "dosiahne všetky svoje ciele".



Miesto ani čas avizovaných rozhovorov nie sú známe.



Na základe dohody sprostredkovanej koncom novembra Spojenými štátmi, Katarom a Egyptom bolo vyše 100 z približne 240 rukojemníkov prepustených výmenou za oslobodenie 240 Palestínčanov z väzníc v Izraeli. Netanjahu je odvtedy pod narastajúcim tlakom, aby zabezpečil prepustenie rukojemníkov, ktorí zostávajú v zajatí.



Izraelský premiér zvolal na štvrtok večer zasadnutie bezpečnostného kabinetu s cieľom prediskutovať reakciu hnutia Hamas na návrh dohody o prímerí v Pásme Gazy, ktorý v máji predstavil americký prezident Joe Biden. Pred zasadnutím kabinetu mal o nových návrhoch Hamasu diskutovať so svojím vyjednávacím tímom, ktorý v mene Izraela rokuje o prímerí.



Izrael dostal v stredu odpoveď hnutia na zmienený návrh dohody o prímerí zahŕňajúci prepustenie 120 rukojemníkov Hamasu. Agentúra Reuters s odvolaním na nemenovaného palestínskeho predstaviteľa uviedla, že Hamas preukázal flexibilitu, pokiaľ ide o niektoré ustanovenia návrhu, ktoré by umožnili dosiahnuť rámcovú dohodu, ak by ju Izrael schválil.